Roger Federer, tête de série no 1, devrait reprendre la compétition mercredi après plus de deux mois de pause (depuis son succès dans le Masters 1000 de Miami) et son renoncement à la saison sur terre battue. Le Bâlois affrontera le vainqueur du duel entre Haas (39 ans/ATP 307) et le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 82).

En quarts de finale, Federer retrouvera peut-être l'Allemand Mischa Zverev (ATP 31), son adversaire potentiel en demi-finales, serait la tête de série no 3, le Tchèque Tomas Berdych ou le Français Gilles Simon (no 7). Federer est le seul engagé à Stuttgart, qui figure dans le top 10 du classement ATP. (ats/nxp)