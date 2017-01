C'était un duel de mal en points. Une victoire en neuf parties pour Fribourg, un succès en dix rencontres pour Kloten. Au final, c'est Gottéron qui l'a emporté. L'étincelle a pour nom Killian Mottet, auteur de deux buts en début de tiers médian.

Le premier doit beaucoup à la mansuétude des arbitres qui n'ont pas considéré le coup de patin victorieux du Fribourgeois comme volontaire. Le second, en revanche, ne doit rien à personne si ce n'est à la classe de Mottet. Sur un service parfait de Bykov, Mottet a feinté la passe à Sprunger avant de déjouer Boltshauser. La ligne Sprunger-Bykov-Mottet a fait mal aux Aviateurs. Si ce succès fait du bien aux esprits des Dragons, il ne change rien au classement où les Fribourgeois occupent toujours la dernière place. Mais si la bande à Sprunger affiche le même état d'esprit vendredi soir contre Bienne, Gottéron pourrait revenir à hauteur de Langnau à la 10e place.

La Coupe Spengler a-t-elle à nouveau eu un effet positif sur Lugano? C'est possible. Les Tessinois ont en effet disposé de Bienne 3-2 alors qu'ils tiraient de l'arrière 2-1. Profitant d'un power-play, les Luganais ont égalisé par Klasen à la 42e avant que Wilson ne marque le but de la victoire à la 46e. Les Tessinois avaient clairement besoin de cette victoire pour prendre un peu de distance par rapport à la barre. Avec 48 points, les joueurs de Doug Shedden possèdent six points de marge sur le 9e Kloten.

Le célèbre tournoi grison a eu moins d'effets sur le HC Davos. A Ambri-Piotta, les garçons de del Curto ont courbé l'échine 4-2. Les Léventins ont pu compter sur des étrangers de feu avec deux réussites pour Janne Pesonen, une d'Emmerton et une de Hall. Mention également au jeu de puissance biancoblu qui a trouvé trois fois la faille. (ats/nxp)