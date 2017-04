Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Chine à Shanghai. Parti de la pole position, il a dominé toute la course et a devancé Sebastian Vettel (Ferrari). Il a ainsi fêté le 54e succès de sa carrière en formule 1, et le cinquième en Chine. Au championnat, après deux courses, il occupe la tête avec 43 points, à égalité avec Vettel.

Le début de la course a été chaotique, en raison d'une piste mouillée. La voiture de sécurité a été déployée au 4e tour après la sortie de piste de la Sauber-Ferrari pilotée par Andrea Giovinazzi. Le tracé a ensuite progressivement séché, ce qui a permis aux pilotes de chausser des pneus slicks. Hamilton n'a pas vraiment été inquiété malgré le forcing de Vettel dans le dernier tiers de l'épreuve.

Remontée spectaculaire

Seulement 16e sur la grille, Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer) s'est fait l'auteur d'une remontée spectaculaire. Le jeune Néerlandais gagnait ainsi neuf places lors du 1er tour. Il a terminé sur la troisième marche du podium, juste devant son coéquipier Daniel Ricciardo. L'Australien a tenté en vain de passer Verstappen en fin de course.

«C'était dur aujourd'hui, surtout en début de course avec les conditions. Mais l'équipe a fait un super job, tout comme Sebastian et Max. La course a été excitante, avec des chronos proches. Sans la voiture de sécurité, je pense que Sebastian aurait été plus proche de moi», a déclaré Hamilton sur le podium.

«La safety car est entrée au mauvais moment pour moi, juste quand les pneus slicks commençaient à fonctionner. Mais la course a été très excitante. J'ai perdu du temps derrière Ricciardo. Ensuite, j'ai essayé de revenir sur Lewis, c'était un joli duel», a expliqué un Vettel tout sourire.

«J'ai eu du plaisir. Je crois que j'ai dépassé neuf voitures dans le premier tour, donc cela a été une bonne course pour moi! Je ne pensais pas finir sur le podium en partant 16e, donc je ne peux pas me plaindre», a résumé Verstappen.

Bottas à la faute

En retrait de leur coéquipier respectif, les Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) suivent au 5e et 6e rang. Bottas a perdu ses chances de mieux finir en commettant un tête-à-queue alors que la safety car était en piste. Les deux pilotes nordiques semblent destinés à un rôle de lieutenant de leur leader.

Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault) s'est illustré avec une belle 7e place, devant Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) et les Force India-Mercedes de Sergio Perez et Esteban Ocon. Le jeune Français a ainsi terminé 10e comme en Australie. L'autre Sauber, pilotée par Marcus Ericsson, a conclu la course au 15e et dernier rang.

