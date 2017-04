J’ai toujours aimé écrire. J’avais perdu un peu l’habitude depuis que j’ai terminé l’école mais ces chroniques m’ont permis de redécouvrir ce plaisir.

J’ai eu la possibilité de choisir ce dont je voulais vous parler, de réfléchir à mes thématiques, j’ai découvert une nouvelle manière de communiquer.

Depuis le début de ma carrière, et grâce à Internet, les possibilités pour un athlète de communiquer ont changé radicalement. Réseaux sociaux et pages Web nous donnent la possibilité d’être plus proches du public.

Ma série de chroniques pour «Le Matin Dimanche» s’arrête aujourd’hui. Merci de m’avoir accordé ce privilège. Ces chroniques m’ont ouvert de nouvelles portes. Elles m’ont permis de partager avec vous tant de choses.

Je me sens chanceuse d’avoir eu la possibilité de vous parler directement, d’avoir une page blanche devant moi que je pouvais «remplir» comme je le voulais. J’ai eu l’opportunité de vous ouvrir mon cœur et de vous parler de ce qui me passionne, de ce qui me fait vibrer, de ce que j’aime faire.

Vous pourrez désormais continuer à me lire sur mon site Internet et mes réseaux sociaux. Je désire en effet poursuivre sur cet élan. Ma blessure me donne la possibilité d’explorer de nouveaux territoires et d’envisager de nouvelles manières de communiquer.

J’aime apprendre, m’améliorer chaque jour et découvrir des nouvelles choses alors je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour suivre l’évolution de mes «découvertes».

Merci de m’avoir lue, de m’avoir soutenue et, je l’espère, d’avoir trouvé un intérêt à mes chroniques!

