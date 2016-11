Vous vous en souvenez peut-être mais, à 20 ans, je n’aimais pas New York. Je l’avais dit dans une interview: je trouvais que c’était «too much». Trop grand, trop clinquant, trop bruyant. Trop de frime pour un gars timide comme moi, qui sortait peu et avait besoin de calme. Je n’étais pas à l’aise, en fait. On m’interviewait en anglais au beau milieu du court, devant la foule, et je devais faire de l’esprit dans une langue que je maîtrisais à peine. C’était une torture.

Au fil de ma carrière, j’ai dû apprendre à me débrouiller et à forcer ma nature. Et maintenant, sans exagérer, je pense que l’US Open est l’un des tournois dont je me réjouis le plus. Parce que c’est une compétition pour les durs, qui pousse les organismes à bout, et j’adore ça. Mais aussi parce que je suis devenu totalement fou de cette ville. C’est mon endroit, mon univers. On y fait et on y trouve tout ce que l’on veut, 24 heures sur 24.

Ce n’est pas tellement que mon avis ait changé. C’est moi, je crois, qui ait évolué. Avec les voyages, j’ai appris à m’ouvrir et à être curieux de tout, pas seulement rester dans ma chambre à regarder des matches et gamberger sur mon coup droit. A Chennai, par exemple, je vais toujours acheter des épices. Je commence à bien connaître certains cuisiniers, je leur rends visite, ils me font goûter des trucs et me filent des recettes.

A chaque fois que je retourne dans une ville, je suis heureux d’y retrouver des gens, des atmosphères, des lieux. Et particulièrement à New York. En général, à moins de gagner le tournoi de Cincinnati (ce qui n’est pas mon cas…), j’arrive ici une bonne dizaine de jours à l’avance. Assez pour y glisser un break. Avant, je ne pouvais pas prendre un jour de congé sans culpa-biliser. Je ne bosse pas moins aujourd’hui, au contraire, mais je sais aussi apprécier la chance que j’ai de parcourir le monde. Du coup, à New York, je m’accorde toujours une soirée avec des amis. Une seule, mais une belle, que je vis à fond. Après, la routine reprend: hôtel, trafic, stade. Je reste complètement dans mon tournoi.

Celui-ci, honnêtement, je ne sais pas comment il va se passer. Je n’ai plus mal au dos, même si ces douleurs-là, ça va, ça vient, je dois toujours les surveiller. J’ai passé beaucoup d’heures sur le court, mais aussi au fitness. Plus que d’habitude. Mes entraînements sont d’un superniveau, je sais que j’ai le jeu en moi pour faire quelque chose de bien, peut-être de grand. Mais j’ai besoin d’en acquérir la certitude en compétition. J’ai besoin de cette confiance-là. Et après, si tout se passe bien, peutêtre que je repasserai une soirée à New York… (Le Matin)