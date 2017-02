Depuis la naissance de Victoria, le 5 janvier, je suis sur un nuage. Bien sûr, j’avais conscience que l’arrivée d’un enfant allait me procurer des émotions. Mais je ne pensais pas qu’elles seraient aussi fortes, aussi belles, aussi incroyables. L’accouchement fut le moment le plus émouvant de ma vie et, depuis, chaque jour est un cadeau.

J’avais souvent entendu dire que le jour où on devenait père, on se sentait devenir plus responsable. À mon âge, ce n’est pas le sentiment qui prédomine, car l’expérience de la vie et du sport m’a appris à l’être bien avant. Je crois plutôt que la paternité, même si elle est toute nouvelle, m’a rendu plus relax et plus équilibré.

Mais, quand on est hockeyeur professionnel, on ne peut pas toujours faire ce qu’on veut. La responsabilité, c’est aussi de se présenter reposé le matin à l’entraînement et en forme le soir au match. C’est pourquoi je ne peux pas toujours me lever en pleine nuit si Victoria se réveille. J’ai la chance de pouvoir compter sur Fabienne, ma formidable épouse, qui est très compréhensive et qui a très bien compris les réalités de mon sport.

«J’ai regardé le All Star Game à la télévision avec Victoria. C’était son tout premier match de hockey!» Mark Streit

Il faut dire que, en Amérique du Nord, où les sportifs sont souvent en voyage, les épouses ont l’habitude de ce mode de vie. Ce n’est pas comme en Suisse, où les gars dorment presque tous les soirs à la maison. Ici, les voyages font partie du métier. Il n’empêche qu’il m’arrive de penser que cela ne doit pas toujours être facile pour les couples qui ont trois enfants. Les femmes doivent parfois trouver le temps long. C’est notamment pour ça que ma femme pourra compter sur l’aide de sa maman, qui passera les deux prochains mois chez nous.

Avec les Flyers, nous n’avons pas encore effectué de voyage de dix ou quinze jours depuis la naissance de ma fille. Le prochain est prévu dans quelques jours, et, forcément, je le redoute un peu. Cela sera ma première séparation avec Victoria. J’espère que les vidéos et les photos que Fabienne m’enverra par WhatsApp vont me permettre de bien tenir le coup.

D’ici au départ, je profite de toutes les minutes à la maison. Le week-end dernier, qui était consacré au All Star Game, par exemple, nous étions en congé. Eh bien, j’ai regardé le match à la télévision avec Victoria. C’était son tout premier match de hockey!

Il y en aura d’autres, c’est sûr. Comme il y aura d’autres enfants dans la famille. Pas tout de suite, mais il y en aura.

Cette chronique est assurée en alternance par Thabo Sefolosha, Kariem Hussein, Lara Gut, Mark Streit et Yann Sommer. (Le Matin)