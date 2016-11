C’est sûr, même si j’en ai vu d’autres, je me sens plus léger maintenant (hier, à 18 heures, peu après Albanie-Suisse, ndlr) que ce matin ou hier soir. Une entrée dans une compétition comme un Euro s’avère toujours délicate. Je ne veux pas dire que le premier match est déterminant, mais c’est souvent le cas. On savait donc à quel point il était important de le gagner.

Dans un premier match, beaucoup d’éléments entrent en ligne de compte, à commencer par les nerfs. Et là, de par tout ce qui s’était dit autour de cette rencontre, de par les émotions ressenties par plusieurs gars de notre équipe d’origine albanaise et de par l’obligation de prendre trois points, la pression était forte.

Behrami, Xhaka, Shaqiri et les autres ont géré tout ça avec une classe énorme. Je leur dis bravo, car ce n’était pas simple du tout. Honnêtement, préparer un tel rendez-vous, avec des mois et des mois d’attente alors que tu sais que tu vas affronter ton pays d’origine…

Plus on s’approchait, plus la tension montait. L’équipe, qui était consciente de cette situation, a tout fait pour apaiser les choses. Le coach aussi, qui a été très bon dans ses mots. Il a beaucoup insisté sur le fait de penser à nous, de garder la tête froide, de ne pas prendre les choses de manière trop personnelle – à la fin, on jouait un match de foot, pas notre vie. Après, on a beau savoir tout ça, parfois, certaines choses sont un peu plus fortes que nous.

Marquer tôt, c’était bien, même si on a manqué de patience ensuite et perdu un petit peu nos nerfs sur la fin. Si nous avions été plus patients, tranquilles dans la tête, nous aurions pu l’emporter 2 ou 3-0. Mais c’est bien, on est aussi là pour apprendre, progresser dans cette compétition. Avec ce succès et les trois points dans le sac, naturellement, on va se relâcher pour la suite. Je pense que le plus important est fait, donc il y a un mélange de satisfaction et de soulagement.

Cela ne signifie surtout pas qu’il faut se relâcher mercredi contre la Roumanie. On espère d’ailleurs être un peu plus «à la maison» à Paris. Les supporters suisses, on les a entendus à Lens, le soutien était bon. Mais c’est vrai que les Albanais étaient plus nombreux. J’espère qu’avec cette victoire l’euphorie va prendre et que les fans seront en masse pour nous encourager au Parc des Princes. (Le Matin)