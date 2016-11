Etudiante en sciences du sport et en géographie à l’Université de Lausanne, d’ordinaire, je cumule mes cours et mes entraînements. Mes journées sont minutées, du moins en théorie car le temps de trajet entre Meinier et Lausanne est plutôt aléatoire et la journée commence souvent en se cassant les dents dans la traversée de la rade. Oui, oui, oui, j’en entends déjà dire que je pourrai y aller à la nage mais ceux qui me connaissent le savent; je n’aime pas l’eau froide!

Il est donc difficile en temps normal de pouvoir plonger deux fois par jour. Mais tout change une fois les examens du semestre d’hiver terminés. A partir de fin janvier et pour un mois, c’est la trêve hivernale. Les journées semblent plus longues, j’ai le temps de m’entraîner matin et soir, de faire une petite sieste, et même assez d’énergie pour voir la météo après le journal du soir. Si je suis dans un grand jour, de voir le début du film au programme. Mes copines à qui je refuse fréquemment des invitations reçoivent finalement une réponse positive de ma part. Celles dont je suis proche aujourd’hui sont les plus compréhensives et persévérantes. Ce sont celles auxquelles j’ai refusé dix invitations et qui m’en ont proposé une onzième.

Quand je me présente à l’entraînement, j’essaie de ne pas faire de la figuration et je donne toujours le meilleur de moi-même. Cela va bientôt faire vingt ans que j’ai le même entraîneur, il me connaît très bien et si ça ne va pas, un simple regard suffit à me faire comprendre qu’il faut que je me bouge les fesses, ou plutôt les bras. Il y a beaucoup de respect entre nous et nous sommes très complices. La nuit de mon sacre de championne du monde, il a débarqué à deux heures du matin chez ma maman pour sabrer le champagne avec elle, ils n’avaient pas pu être du voyage à Shanghai. Mon groupe d’entraînement est super et plutôt jeune, cela me motive au quotidien car il y a une belle énergie qui se dégage et ils me font beaucoup rire. Ils sont très respectueux de mon parcours mais en même temps, il n’y a pas de pitié à l’entraînement. Chacun se met minable comme il se doit. Des fois je leur rappelle que j’ai 29 ans et que je n’ai plus la même énergie qu’eux, même si je crois que l’on se bonifie avec l’âge et ça, surtout dans un sport d’endurance…

Est-ce que j’aime la vie que je mène? Oui, je l’aime. Etudier me procure un certain équilibre. Je vis ma dernière année de nageuse et sans diplôme, ma reconversion serait beaucoup plus compliquée. (Le Matin)