Lors de ma dernière conférence de presse, on m’a demandé si je ressentais une pression particulière du fait que j’avais un globe à défendre. En effet, la nouvelle saison va bientôt démarrer. Les prochains mois vont être intenses, chaque course une nouvelle chance pour faire de mon mieux, chaque virage une occasion de montrer ce dont je suis capable.

Une saison se construit un pas à la fois, une course après l’autre, et j’essaie de profiter de chaque moment pour apprendre et progresser. Aujourd’hui, je me trouve sur le glacier de Saas-Fee et je m’entraîne en slalom géant. L’objectif est de soigner quelques détails techniques et de tester des réglages sur mes skis.

C’est un peu comme un puzzle. Chaque jour, chaque manche est une pièce qui va me permettre de le construire. Dans moins de deux semaines je serai dans le portillon de départ à Sölden, mais, encore une fois, je n’aurai qu’une seule idée en tête: faire de mon mieux. Si j’arrive à prendre du plaisir dans ce que je fais et à m’exprimer au mieux de mes capacités, le but sera atteint. Le résultat est une conséquence de ce que je fais sur la piste et je peux l’influencer seulement par ma manière de skier. Je me focalise uniquement sur le processus et non pas sur le résultat.

Je suis vraiment heureuse de me lancer dans une nouvelle saison, qui va être riche, intense et époustouflante, je l’espère. J’ai hâte de retrouver l’adrénaline au départ et les émotions qui suivent une manche réussie.

Au mois de mars prochain à Aspen, les globes vont être attribués aux meilleurs skieurs de la saison. Je vais bien sûr tout faire pour essayer d’en faire partie. Mais tout cela est de la musique d’avenir et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer cela… Ce que je sais en revanche, c’est que les compteurs sont à zéro aujourd’hui pour tous les skieurs et qu’il y aura des opportunités à saisir lors des nombreuses courses de la saison. Il n’y a donc pas de globe à défendre. En attendant Aspen, nous aurons donc tout loisir de parler de sport et d’émotions;)

P.-S.: Rendez-vous à 10 h le 22 octobre pour le slalom géant de Sölden! Je me réjouis! (Le Matin)