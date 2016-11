Il est clair qu’en ce moment, dans le tennis, on suit tous l’Euro. Notre chance, c’est que les grandes compétitions de foot ont toujours lieu pendant Wimbledon, le seul tournoi où il est possible de regarder un match autrement qu’enfermé dans une chambre d’hôtel. Ça change tout: comme presque tous les joueurs, je loue une petite maison au village, avec un salon et un jardin. Je peux organiser ma vie un peu comme une personne normale, inviter des potes, allumer le barbecue, suivre le match avec mon staff.

Là, je suis à fond derrière la Suisse, stressé comme pas possible. Le lien est encore plus fort lorsqu’on connaît les gens, et j’ai notamment pas mal discuté avec Johan Djourou avant son départ à l’Euro. Ces échanges sont toujours enrichissants. Mais quand j’explique notre mode de vie à des footballeurs, je vois bien que je leur parle d’un monde totalement différent. Chaque semaine un autre avion, chaque semaine une autre chambre. Ils l’imaginent mais ils sont toujours surpris de découvrir la réalité.

Honnêtement, je ne voudrais pas être footballeur. Je n’ai jamais voulu pratiquer un sport d’équipe. J’adore passer une semaine entre potes à la Coupe Davis, mais sinon, je suis très bien dans mon tennis. Je ne dépends ni des autres joueurs, ni d’un coach, ni d’un club. Je suis seul sur le terrain. J’ai un impact direct et immédiat sur tout ce qui se passe.

Suisse – France, ce sera forcément particulier. Même pour nous, dans le tennis, c’est spécial. On a notre petite rivalité intime… Que le match ait lieu à Lille, où nous avons gagné la Coupe Davis, franchement, ça ne me fait absolument rien. Je n’y avais même pas pensé avant que les gens en parlent, je ne fonctionne pas comme ça. Je regarderai le match sans arrière-pensée, avec un œil particulier sur Johan (Djourou). J’essaierai de ne pas stresser comme un malade.

J’ai trouvé l’équipe bien meilleure contre la Roumanie, où elle a créé, mais pour dire la vérité, j’ai beaucoup de mal à la juger parce que, plus encore, j’ai beaucoup de mal à cerner cet Euro. Jusqu’ici, les matches ont l’air si «calmes». Je ne sais pas du tout à quoi ça tient. Dimanche soir, je serai à la maison (façon de parler). S’il fait beau, j’allumerai le barbecue. Mais en ce moment, à «Wim», devinez… Il pleut.