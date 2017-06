Rafael Nadal, lancé à la conquête de la «decima», «peut potentiellement gagner quinze fois» Roland-Garros, a estimé jeudi le Brésilien Gustavo Kuerten, triple vainqueur à Paris, en marge du tournoi.

«Dans ce Roland-Garros, quand on voit à quel point il est favori de nouveau, on peut imaginer trois ou quatre titres de plus, au moins. Rafa peut potentiellement gagner quinze fois», a déclaré «Guga», victorieux du tournoi parisien en 1997, 2000 et 2001.

«Il y a deux ans, personne ne pensait vraiment qu'il pourrait gagner de nouveau un tournoi du Grand Chelem. Je pensais que ce serait très difficile pour lui de revenir. Il m'a donné tort. Aujourd'hui, il est de retour et il est favori, comme il l'était durant ses plus belles années», a ajouté le Brésilien, aujourd'hui âgé de quarante ans.

Plus Nadal que Federer

Invité à comparer le possible dixième sacre de Nadal à Roland-Garros et le dix-huitième titre du Grand Chelem remporté à 35 ans par Roger Federer à l'Open d'Australie en janvier, après six mois loin du circuit, Kuerten penche plutôt du côté de l'Espagnol de 31 ans.

«Roger a plus de titres. Mais gagner dix fois le même Grand Chelem, c'est plus difficile à saisir pour moi. Je peux imaginer que quelqu'un gagne 22 Grand Chelem, ou même 24, 25, 26... Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est que je pense qu'il ne va pas s'arrêter à dix. S'il gagne cette année, le onzième ne sera probablement pas loin», a-t-il estimé. «C'est incroyable d'avoir assisté à ça, de voir un joueur gagner le même Grand Chelem neuf fois, en onze ou douze ans. Quand est-ce que ça peut se reproduire?», a insisté «Guga».

Selon lui, Federer, qui a choisi de faire l'impasse sur Roland-Garros, et Nadal «se sont rendus l'un et l'autre bien meilleurs qu'ils ne l'auraient été sans cette émulation». Nadal joue sa place en finale vendredi face au seul joueur ayant réussi à le battre cette saison sur terre battue, le jeune Autrichien Dominic Thiem, 7e mondial.

