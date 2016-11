Si j’ai commencé à nager, c’est à cause de (avec un peu de recul, je dirais plutôt «grâce» à) mes parents! Ils avaient le projet de partir faire le tour du monde en voilier, c’était donc mieux de ne pas avoir peur de l’eau, et encore mieux de savoir s’y débrouiller un minimum. On m’a mise dans le bain à l’âge des bébés nageurs et je n’en suis plus jamais sortie. Certains diront que mon prénom me prédestinait à une telle histoire. Etre dans l’eau procure une sensation bien particulière. Un peu comme en apesanteur avec aucun bruit autour de toi et donc personne pour te casser les pieds (enfin si, juste mon entraîneur par moments).

De longues heures d’entraînement pendant lesquelles on est seul avec soi-même. Quand l’entraînement n’est pas trop dur, on a le droit de laisser notre esprit voguer vers d’autres pensées. Il m’est arrivé de commencer un entraînement énervée ou préoccupée et d’en ressortir complètement relaxée. Habitée d’une autre fatigue, une fatigue physique qui est si agréable. On sait tous que le sport fait du bien mais je trouve que la petite bulle dans laquelle on est plongé dans l’eau permet de donner une dimension très particulière à ce bienêtre. Le seul problème c’est qu’on ne peut pas discuter… Assez pénible pour une pipelette comme moi (vous savez le fameux nage et taistoi) mais au moins on évite de dire des conneries trop rapidement lorsque l’on est énervée.

Je vous l’accorde, on a vu plus ludique que des allers retours dans une piscine. Une fois que vous connaissez le nombre exact de carreaux qu’il y a au fond, il n’y a plus rien de marrant à faire. Ma discipline, l’eau libre, m’a permis de sortir du rectangle rempli d’eau chlorée et de faire des lacs, des océans et des plans d’eau divers et variés mes terrains de jeu pendant plus de dix ans. Même si j’ai appris à affronter ses habitants avec courage (petite pensée à tous les bancs de méduses que j’ai traversés), j’avoue que la mer c’est un truc qui me fait encore un peu flipper. C’est le jour où je me suis retrouvée au milieu du Pacifique sur un catamaran que je me suis rendu compte à quel point l’eau est un truc puissant et imprévisible et, surtout, à quel point on est vulnérable face à elle.

Ce jour-là, même si l’eau c’est toute ma vie, je me suis presque sentie angoissée!

Le paradoxe de cette belle histoire, c’est qu’avec un prénom comme le mien et tout le temps que j’ai passé dans l’eau, je suis allergique au poisson. Les habitants du milieu aquatique ont décidé qu’ils partageraient tout avec moi, sauf leur peau! (Le Matin)