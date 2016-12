La Suisse boucle l'année 2016 au 11e rang du classement mondial FIFA. La sélection de Vladimir Petkovic, qui a entamé la qualification pour la Coupe du monde 2018 par quatre victoires en autant de matches, a engrangé 79 points de plus qu'à la même période l'an dernier. En décembre 2015, la Suisse pointait au 12e rang mondial.

Le classement est mené par l'Argentine qui a remporté dix de ses quinze matches cette année et qui a détrôné la Belgique comme leader en avril. La France est l'équipe qui a le plus progressé en un an ( 437 points). Les Bleus n'ont concédé qu'une défaite en dix-sept matches, mais sans doute la plus cruelle puisque que c'était en finale de l'Euro contre le Portugal.

Classement mondial FIFA (décembre 2016): 1. (mois précédent 1.) Argentine 1634. 2. (2.) Brésil 1544. 3. (3.) Allemagne 1433. 4. (4.) Chili 1404. 5. (5.) Belgique 1368. 6. (6.) Colombie 1345. 7. (7.) France 1305. 8. (8.) Portugal 1229. 9. (9.) Uruguay 1187. 10. (10.) Espagne 1166. 11. (11.) Suisse 1129.

Puis: 13. (13.) Angleterre 1114. 16. (16.) Italie 1083. 22. (22.) Pays-Bas 887. 26. (26.) Hongrie* 826. 56. (55.) Russie 592. 83. (84.) Iles Féroé* 422. 111. (112.) Lettonie* 304. 203 (203.) Andorre* 12.

* = adversaires de la Suisse en qualification pour la Coupe du monde. (si/nxp)