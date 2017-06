A Riga, le Portugal n'a pas tremblé. Victorieux 3-0 de la Lettonie d'Andris Vanins, les Champions d'Europe ont toujours la Suisse dans leur ligne de mire. Le Portugal reste à trois points de la Suisse qu'il accueillera le 10 octobre prochain dans un stade encore à désigner. En Lettonie, c'est Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui a classé l'affaire. CR7 a signé un nouveau doublé (41e et 63e) avant qu'Andre Silva ne signe le 3-0 à la 67e. La surprise de la soirée est venue d'Andorre. Après avoir été à deux doigts de piéger la Suisse en octobre dernier, la formation de la Principauté a signé le plus bel exploit de son histoire. Elle s'est tout simplement imposée 1-0 devant la Hongrie, huitième de finaliste de l'Euro 2016 faut-il le rappeler. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Marc Rebes à la 26e minute. Cette défaite humiliante pourrait être fatale à Bernd Stock, le sélectionneur allemand de la Hongrie. En haut lieu, un tel résultat risque de très mal passer.

Le vice-capitaine Valon Behrami abonde dans ce sens. «Nous n'avons encore rien fait et cette campagne va continuer comme ça: le Portugal qui gagne ses matches et nous qui essayons aussi de gagner», prévoit le Tessinois, toujours humble. «Nous ne sommes jamais contents de nous, et nous ne pouvons pas l'être complètement avec ce 2-0 puisque nous aurions pu marquer plus de buts compte tenu du nombre d'occasions que nous avons eues.»

«Six victoires, c'est le maximum possible alors si tu n'es pas content là, tu ne l'es jamais», commence le capitaine Stephan Lichtsteiner, avant de recentrer le débat. «Mais ce qui est fou, c'est qu'on pourrait gagner nos neuf premiers matches et ne pas nous qualifier si nous perdons le dernier contre le Portugal...»

Le rêve prend forme. La Suisse, impressionnante d'autorité et de maîtrise, s'est imposée 2-0 aux Iles Féroé, enchaînant ainsi une sixième victoire en autant de matches dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2018, qu'elle domine toujours avec trois points d'avance sur le Portugal.

Mais le rêve, ce n'est pas uniquement une participation au Mondial russe. C'est bien plus que cela. Le rêve, c'est une équipe de Suisse qui franchirait un palier, qui s'élèverait, qui regarderait dans les yeux les cadors de ce jeu. La sélection de Vladimir Petkovic s'en approche. Le jour où elle se trouvera un véritable buteur, un tout nouvel horizon s'offrira à elle.

Bien sûr, tout n'est pas parfait, et tout n'a pas été parfait à Torshavn. Mais c'est en cela, aussi, que le football est fascinant. Un collectif n'est pas l'addition des individualités qui le composent. Une équipe, c'est une alchimie un peu mystérieuse, l'interaction parfois difficilement explicable entre les particules. Or cette Suisse, avec tous ses défauts, forme une entité solide et plus que prometteuse.

Implication maximale

Contre des Féringiens totalement submergés, elle aurait certes pu marquer plus, plus tôt. Mais elle a fait son travail, avec une implication maximale, du début à la fin de la rencontre. La moindre des choses, diront certains. Sauf que l'histoire de ces matches contre les très petits regorge d'actes manqués et de prestations nonchalantes ou tout juste suffisantes.

Tout l'opposé de ce que les Suisses, sous l'impulsion d'un Granit Xhaka impérial, ont proposé à Torshavn, joignant les actes à la parole qu'ils avaient tous donnée pendant la semaine de préparation. La solution, du reste, est venue du métronome d'Arsenal à la 36e. Après une bonne action d'Admir Mehmedi et un relais avec Blerim Dzemaili, Xhaka a effacé un adversaire puis résisté au retour d'un autre pour, presque tranquillement, tromper le portier Gunnar Nielsen pour le 1-0.

Prêts pour le sprint final

Dzemaili a encore été la rampe de lancement sur le deuxième but, inscrit par Xherdan Shaqiri à l'heure de jeu. Le vingtième but du Bâlois, déjà, en équipe nationale.

Les débuts de Manuel Akanji avec la Suisse - l'arrière du FCB a été titularisé en défense centrale à côté d'un Djourou très actif à la construction - ont donc été des plus sereins. Le Zurichois gardera, forcément, d'excellents souvenirs de cette soirée gérée à la perfection de bout en bout. Quoi de plus normal contre les Iles Féroé? Peut-être, mais il n'y a guère que les bonnes équipes qui savent se rendre de tels matches faciles. Et les poussifs succès en Andorre (2-1), contre ces mêmes Féringiens à Lucerne (2-0) ou conte la Lettonie en mars dernier (1-0) sont là pour le rappeler. Petkovic et ses hommes savent mieux que quiconque les secteurs où ils doivent progresser.

Prochaines étapes de ces éliminatoires du Mondial, la réception d'Andorre le 31 août - le Portugal accueillera lui les Féroé - puis, le 3 septembre, le déplacement en Lettonie, tandis que les champions d'Europe iront en Hongrie. Avec un objectif clair: six points de plus avant le dénouement d'octobre, contre les Magyars et, dans la «finale» de ce groupe B, au pays de Cristiano Ronaldo. (ats/nxp)