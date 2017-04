La Swiss Tennis Arena a été officiellement inaugurée samedi, dans le cadre du nouveau tournoi WTA de Bienne qui débutera lundi. La Fédération a marqué le coup en invitant plus de 300 personnes pour célébrer la mise en fonction d'une halle construite en dix mois pour un montant de 8,8 mio de francs.

La Swiss Tennis Arena, inaugurée en présence notamment du Maire de Bienne Erich Fehr (PS), abrite trois courts en rebond ace qui peuvent se transformer, grâce à des tribunes rétractables, en un central avec une capacité de 2500 spectateurs.

Le premier match de l'histoire de la salle a été disputé par la jeune Simona Waltert (16 ans), au bénéfice d'une wild card pour disputer les qualifications du tournoi WTA. La Suissesse s'est inclinée 6-4 0-6 6-2 face à la Française Amandine Hesse.

Le complexe sera par la suite utilisé pour l'entraînement des professionnels et juniors suisses et devrait permettre à la Fédération de mieux maîtriser les problèmes financiers liés l'organisation de rencontres de Coupe Davis et de FedCup. Comme il est multifonctionnel, il devrait également être loué occasionnellement à d'autres manifestations, à raison d'environ une quarantaine de jours par an.

La Swiss Tennis Arena étoffe l'offre du centre national de performance, basé à Bienne depuis 1997. En plus de sa nouvelle halle, la Fédération dispose de huit terrains extérieurs (dont six en terre battue) au cœur d'un complexe qui comprend également les bureaux de l'instance, un restaurant, un fitness et la Maison du tennis avec des appartements et des salles de cours pour les juniors. (ats/nxp)