Je vous pose tout de suite le décor: assise dans un bateau de pêcheur, en mer, face à la jolie bourgade de Piombino entre un Néerlandais et une Russe (qui chacun parle dans sa langue respective dans un talkie-walkie). C’est sur ce ponton de ravitaillement, qui n’a d’un ponton que le nom, que nous attendons nos protégées. Ça crie dans tous les sens, ça rigole, ça téléphone dans toutes les langues mais surtout, ça tangue! Il faut savoir rester concentrée, ma perche est longue et au bout, le gobelet de ravitaillement tient assez aléatoirement.

J’y mets toute ma dextérité et ma finesse afin que le gobelet ne tombe pas à l’eau avant l’arrivée de ma nageuse. Mon entraîneur me disait toujours «je perds 10 ans de vie à chaque fois que je vais sur le ponton de ravitaillement». Ces propos ont aujourd’hui pris tout leur sens. Il y a de l’action toutes les 30 minutes pendant 4 secondes mais pendant ces 4 secondes on n’a pas vraiment le droit à l’erreur. Les filles nagent vite et une course peut se perdre sur un ravitaillement trop lent ou mal fait. Bref, vous l’aurez bien compris, j’ai tout de suite été mise dans le bain pour mon passage de l’autre côté de la barrière. Après avoir vécu toutes les émotions comme nageuse, je commence à les vivre comme entraîneur.

A l’arrivée, entre les Italiens, les Français et les Russes qui glanent les places sur le podium, nous nous contentons du dernier quart de classement. Ces jeunes, je les côtoie en équipe nationale car ils s’entraînent dans leurs clubs respectifs toute l’année. Ils jonglent entre leurs études et les entraînements. Ils sont confrontés aux meilleurs jeunes européens (ah oui, j’oubliais, nous sommes aux championnats d’Europe Juniors) qui ont eux des aménagements à n’en plus finir et des structures de rêve.

Je vous promets, c’est pas la volonté qui leur manque et quand je vois la déception sur leur visage malgré les sacrifices consentis, c’est dur… Si j’étais milliardaire (si d’éventuels sponsors me lisent…), je construirais un super centre d’entraînement et une école avec des professeurs privés qui s’occupent que des sportifs. Oui je sais, avec des «si» on mettrait Paris en bouteille, mais s’il y a bien une chose dont je suis sûre, c’est qu’on aurait bien plus de bons sportifs!

A 17 ans, j’avais déjà compris le problème. J’ai pris mes parents et je leur ai expliqué. Je suis chanceuse, ils m’ont soutenue. Oui l’école c’est important, mais les études on peut les aménager, les allonger ou les repousser, le sport de haut niveau n’attend pas. Une fois que le train est parti, c’est trop tard. Toutes ces émotions que l’on vit, qu’elles soient positives ou négatives, ne peuvent être vécues qu’au travers du sport de haut niveau et je vous promets que le jeu en vaut la chandelle.

N’oubliez pas que vous êtes les bienvenus à la piscine de Thônex, il reste encore quelques places à la «Swann Oberson Swim Academy». On ne vivra pas les émotions du haut niveau (quoique pas sûr), mais la bonne ambiance est garantie!!! (Le Matin)