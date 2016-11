Quand je gagne, je ne suis pas trop critiquée sur les réseaux sociaux, ça va. Mais quand je perds, je reçois une marée d’insultes. Les pires critiques sont les parieurs, ceux qui avaient misé sur moi et qui exigent que je les rembourse, en disant qu’ils sont très pauvres.

Il y a encore une année ou deux, je prenais toutes ces choses très à cœur. Honnêtement, ça me travaillait. Mais ce n’est pas possible de vivre de cette façon. Déjà, une défaite me fait très mal. Elle me confronte à ma personne, à mes limites et à mes faiblesses. Moi, j’ai des rêves. Quand ils s’effondrent, je prends tout sur la tête. Alors, si je dois encore encaisser les reproches des autres, autant arrêter le tennis, car je ne gagnerai plus un match.

Il faut savoir que grosso modo, on joue onze mois sur douze, et qu’en dehors de quelques exceptions, on finit toujours un tournoi par une défaite. L’échec est presque inéluctable. Il faut bien l’analyser, apprendre de la situation. Mais après, surtout, il faut avoir la mémoire d’un poisson rouge. Il faut oublier très vite. Parce que le prochain tournoi arrive et si tu traînes ta déception jusque-là, tu vas en vivre une autre, puis encore une autre, puis tu n’en sortiras jamais.

Pareil après un point important: si tu n’arrives pas à oublier ton erreur dans les cinq secondes qui suivent, tu perdras les dix points suivants.

Regretter des choses n’a jamais rien apporté à personne. C’est pourquoi, oui, je refuse de déprimer d’avoir perdu en quart de finale de Roland-Garros. J’avais un statut à défendre: j’ai regardé le défi en face. Je suis fière d’avoir su gérer la pression, fière d’avoir tenu mon rang de top 10. Dans le passé, j’en aurais bavé, j’aurais refait la scène cent fois dans ma tête, j’aurais suivi les matches de mon adversaire, mais plus maintenant. Plus depuis que Dim (ndlr: son coach Dimitri Zavialoff) m’a appris la technique du poisson rouge.

Il faut le savoir: ce n’est pas parce que j’ai un tennis très performant que je suis capable de le produire chaque jour. Parfois, je n’y arrive pas, c’est tout. Il y a la forme du moment, celle de mon adversaire, un contexte, un pépin, un coup de moins bien, des milliers de choses. Si ton rêve s’effondre et que tu ne réussis pas à avoir la mémoire courte, avec tous ces points et tous ces matches qui s’enchaînent, tu vivras dans une déception permanente. Et tu ne seras plus capable de rien du tout. (Le Matin)