Le leader a parfaitement négocié le choc de la 28e journée de Bundesliga.

Le rouleau compresseur bavarois a en effet écrasé l'opposition dès le coup d'envoi. Dans le but du Borussia, Roman Bürki ne pouvait que constater les dégâts: Ribéry (4e) et Lewandowski (10e) concrétisaient rapidement la domination du «Rekordmeister».

Même si Guerreiro parvenait à réduire le score à la 20e et que les visiteurs se montraient parfois dangereux, la maîtrise restait bavaroise. Et Robben, dans son style caractéristique, redonnait deux longueurs d'avance aux siens dès la reprise (49e) avant qu'un penalty obtenu et transformé par Lewandowski (68e) n'ôte tout espoir au BVB.

Le Bayern conserve ainsi dix points d'avance sur le RB Leipzig, qui a gagné in extremis 1-0 contre le Bayer Leverkusen. Battu 1-0 à Fribourg, le Mayence de l'entraîneur suisse Martin Schmidt file du mauvais coton: cette cinquième défaite consécutive laisse le club en position de barragiste (16e). (si/nxp)