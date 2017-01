La FIFA a approuvé l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes dès 2026, contre 32 actuellement. La compétition sera organisée en seize groupes de trois équipes. Le premier de chaque poule sera qualifié pour les huitièmes de finale.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.