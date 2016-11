L’été est enfin arrivé et ça tombe plutôt bien puisque les examens sont terminés. Les allers-retours entre Genève et Lausanne, c’est donc fini, et je n’aurai pas eu l’occasion de tester la traversée de la rade pour laquelle on s’est prononcé favorablement (pour la quinzième fois) le 5 juin dernier. J’hésite donc à m’inscrire pour une quadruple thèse afin d’avoir une infime chance d’en profiter un jour

Comme je ne suis plus actrice du monde sportif, je me contente de le regarder à la télévision. Et franchement, je ne vais rien vous apprendre, c’est bien moins fatiguant mais bien plus mauvais pour les plaques de chocolat, au sens propre comme figuré. Alors, dans l’actualité sportive, il se passe quoi?

On mange du football trois fois par jour, attention à l’indigestion! Je n’y connais pas grand-chose (rien en fait) et c’est pour ça que je m’abstiendrai ici de tout commentaire d’ordre technique. Par contre, au niveau improvisation théâtrale, on a vu de belles choses, mais je suppose que cela fait partie intégrante de ce sport.

Je suis plutôt bon public et depuis que nos stars nationales ont été victimes de la Pologne, j’ai fait de l’Allemagne ma favorite pour cette fin d’euro. Pourquoi? Parce que pendant mes deux années d’entraînement à Würzburg, je suis devenue supportrice du Bayern Munich malgré moi. J’en ai fait un certain nombre de ces soirées football ou j’ai espéré une victoire du Bayern. Vous ne vous imaginez pas ce que ça fait un entraîneur de mauvaise humeur!!

A Wimbledon, on n’est plus en droit de rêver à une finale masculine 100% suisse. Le vainqueur du tournoi remportera 1 880 000 livres sterling C’est juste deux fois plus qu’un Prix Nobel de physique. On ne dirait pas comme ça, mais c’est la mauvaise affaire de la semaine puisque avec le «Brexit», la livre a perdu 15% de sa valeur mais si Roger venait à gagner, on ne le plaindra tout de même pas! Le 5 août prochain aura lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à Rio de Janeiro.

Si on lit les médias, on doit s’attendre au plus grand désastre; le mécontentement d’une partie du peuple brésilien, le virus Zika, les infrastructures qui ne sont pas prêtes, l’eau qui est contaminée par des bactéries, le laboratoire de la ville qui n’est plus accrédité pour faire des analyses pendant les Jeux, la ville de Rio qui fait faillite. Pour moi, il y a comme un air de déjà-vu puisque l’histoire se répète comme tous les quatre ans. Il ne reste plus qu’à espérer pour tous les athlètes qui partiront pour le Brésil, que comme à Londres et Pékin, malgré les inquiétudes la fête soit belle. (Le Matin)