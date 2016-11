Les quatre heures de décalage horaire ont eu raison de moi. En plus de ne pas vivre la cérémonie d’ouverture dans le stade, comme lors des deux derniers Jeux, je n’ai même pas pu la voir depuis mon canapé… Mon planning des compétitions à regarder est prêt tout comme les paquets de chips, les bacs de glace et les sodas afin de prévenir toute hypoglycémie devant ces longs et grands (je l’espère) moments de télévision!

Chapitre pratique sportive. Après une courte période où mon corps (et mon esprit) a rejeté toute activité sportive, j’ai ressorti le matériel de sport. Avec 8 kg en plus à traîner, ce n’était pas vraiment gagné d’avance. Et oui, les paquets de M&M’s et de biscuits pendant les révisions font du bien au cerveau mais pas aux cuisses. Aujourd’hui (hier), j’ai participé au triathlon de Nyon (distance olympique pour être en phase avec le moment).

Mauvaise idée, voire très mauvaise! J’ai bien nagé dans les vagues, mais ça, ce n’est pas une grosse surprise. Je suis montée sur ma fusée (merci Sylvain Rochat) et tout s’est bien passé. C’est en course à pied que les choses se sont compliquées… Je vous passe trop de détails mais j’avais l’impression d’être collée à la route (je crois que ce n’était pas qu’une impression et je vous interdis de vous précipiter sur Datasport pour aller voir le temps de course à pied). Belles montées, vent de face, que du bonheur quoi. Bref, je ferai mieux la prochaine fois.

A l’heure où je vous écris, je suis allongée dans mon canapé (et je suis beau mal, ce triple effort m’a complètement séchée) devant les compétitions de natation. Ma copine Danielle Villars vient de terminer son 100 m papillon et elle a réussi à me donner la chair de poule!

Sinon, avec tout ce que je vous ai cassé les pieds en vous disant combien mes études étaient dures et difficiles à gérer avec le sport, faut quand même que je vous en donne des nouvelles. J’AI MON BACHELORRRRRR!!!! Et j’en suis bien heureuse. A la rentrée débute mon académie de natation. Un projet qui me tient à cœur parce que la natation c’est le meilleur sport du mode (ben oui, bien sûr) et je me réjouis de transmettre ma passion et mon expérience à tous ceux qui me feront confiance dès le mois de septembre.

Vive le sport, et à fond derrière nos Suisses à Rio. Faites nous rêver!