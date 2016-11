Pour la plupart des joueurs et les fans du monde entier, les tournois du Grand Chelem sont une fête. Pour moi, c’est un zoo. Je m’explique en vous emmenant dans l’endroit qui concentre tous les excès: le restaurant des joueurs. Entre le simple, les doubles, les juniors, nous sommes déjà beaucoup. Mais, en plus, tout le monde met le paquet sur l’entourage: coach, préparateur physique, psy et famille. Or, comme tous ces gens sont très contents d’être là, ils t’arrêtent tous pour parler de la pluie et du beau temps. Même en baissant la tête, je peux parfois mettre dix minutes pour parcourir les vingt mètres qui me séparent du comptoir.

Plus les années passent, moins je supporte ces échanges inutiles. Ce sont toujours les mêmes gens, les mêmes discussions, les mêmes blagues. J’ai conscience de pouvoir paraître désagréable en cherchant à éviter coûte que coûte cesmall talk. Mais, pour tout vous dire, aujourd’hui je passe au-dessus. Déjà parce que je suis convaincu qu’il faut économiser un maximum d’énergie pour briller en Grand Chelem. Ensuite parce que je suis un solitaire. Un joueur de tennis passe son temps avec des gens qui gravitent autour de lui. C’est ainsi, je ne m’en plains pas. Mais, avec le temps, j’essaie de me dégager des moments seul ou entouré de quelques proches. Ce sont les seuls qui permettent de vraiment décompresser.

Alors, dans chaque tournoi du Grand Chelem, j’ai trouvé un petit rituel pour contourner la cohue du restaurant. Ici, à Melbourne, je file dans unequiet roomque peu de gens connaissent. A Paris, il y a tellement de monde qu’il ne faut pas s’éterniser. Un peu comme à Wimbledon, où je n’y mets carrément pas les pieds. On a la chance de louer une maison à cinq minutes du stade, ce qui me permet de rentrer manger après l’échauffement pour revenir au club juste avant mon match. Enfin, à New York, Magnus (Norman, mon coach) et moi attendons qu’une table dans un coin se libère et on ne la lâche plus. Depuis ces endroits isolés, je peux observer les habitudes de chacun et le manque de respect ambiant. A force de tant recevoir, les joueurs de tennis considèrent que tout leur est acquis. Ils se plaignent, laissent traîner leurs affaires, les détritus. Et je peux vous dire que les meilleurs sont ceux qui se comportent le mieux avec le personnel. Alors que d’autres abusent ou se permettent des exigences improbables.

Voilà pourquoi j’aime quand le restaurant des joueurs se calme au fil de la deuxième semaine. Même si le vide peut surprendre, j’aime cet espace redevenu apaisé. C’est le rêve. Surtout quand tu as la chance d’en profiter un dimanche de finale. (Le Matin)