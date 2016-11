C’est aujourd’hui la quatrième fois que je me mesure à l’exercice d’écrire un article. Non, faux, pour vous dire la vérité, c’est la toute première fois que je le fais de A à Z, sans demander l’aide de Christian D. (que je remercie chaleureusement au passage!).

Il m’a fallu apprendre de Lara Gut à Miami qu’elle les avait tous écrits elle-même pour titiller mon désir de challenge et me prouver à moi-même que j’y arriverai, si évidemment je mettais toutes les chances de mon côté, c’est-à-dire de m’y prendre à l’avance et d’y consacrer le temps de bien laisser mûrir mes idées avant de les mettre par écrit…

Ces petits challenges quotidiens sont mon moteur depuis mon enfance, dans tous les domaines. Une sorte de dépassement de soi, de se prouver qu’on n’a pas de limites. L’ambition ne me manque jamais, croyez-moi – une forme de compétition éternelle… De faire mieux que dans le passé. Et dans «mon» passé très proche, il y a ce week-end, dans la Messe de Lucerne, devant tant de supporters, d’amis, de proches. Et là, la compétitrice a eu avant tout soimême comme adversaire…

Je pensais être prête, le challenge était là devant moi, essayer de se hisser en finale de la Fed Cup, en jouant à domicile, avec une équipe qui était, certes, moins forte qu’en février (par l’absence de Belinda).

Samedi 16, il est bientôt 14 h, quel calvaire… Tant d’attente, tant d’espoir, et surtout tant de rêves que le public avait, ainsi que tous les téléspectateurs qui regardaient ce match. Le score continuait de défiler, toujours pas de jeu marqué pour mon pays, pour ces gens, ces supporters… Mais avant tout pour moi-même, j’aurais dû penser… Depuis trois ans bientôt, je comprends de mieux en mieux le sens de jouer pour soi. Mais dans ce tourbillon d’émotions de jouer enfin «à la maison», cette envie de continuer à faire rêver, à montrer qu’on irait en finale, je me suis noyée… Impossible d’arrêter mes pensées sur autre chose que sur le fait que je me suis plantée comme une novice. Et ce n’est pas agréable, surtout de devoir l’assumer, quand tant de personnes comptaient sur moi.

Au final, même s’il ne faut jamais oublier que le tennis, mon métier, reste un jeu, que je suis une privilégiée et qu’il faut savoir relativiser (surtout avec tout ce qui se passe dans le monde…), croyez-moi, cela me donne une motivation pour comprendre, continuer à travailler dur et chercher à évoluer en tant que personne.

Parce que de Lucerne, j’ai appris une chose importante: à force de vouloir faire bien pour les autres, on oublie surtout que ce métier, on le fait pour soi avant tout. Voilà mon premier challenge à réussir, déjà…