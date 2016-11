Je peux vous dire qu’en arrivant à Dubaï, je ne faisais pas le malin. Les premiers jours étaient carrément catastrophiques. La balle m’échappait, je n’avais aucune sensation dans la raquette, je montais beaucoup au filet, beaucoup de chip and charge, parce que je sentais venir la faute. J’ai fini par gagner le tournoi, mais j’ai passé une semaine très difficile.

En fait, ce que j’ai vécu est le parfait exemple de ce que nous, les joueurs de tennis, devons sans cesse affronter: l’adaptation.

Les conditions changent tout le temps. Radicalement. C’est une chose dont les gens, devant leur télé, ne se rendent absolument pas compte. C’est un problème que les sports collectifs n’ont pas. De l’indoor en plein air, d’une surface rapide à une surface plus lente, d’une terre battue à une autre, ce n’est jamais pareil, jamais! La balle ne sort pas de la raquette de la même façon que la semaine d’avant, et encore la semaine d’avant, et encore avant. Parfois, ça devient de la démence.

Je suis arrivé de Marseille, d’un tournoi en indoor, pour jouer à Dubaï, dans le désert, où les balles volaient pas mal. Ne me demandez pas pourquoi, c’est inexplicable. L’air, la surface, le poids des balles, c’est un ensemble de facteurs. A chaque fois, il faut recommencer. Mettre un peu plus de jambe ou un peu moins, frapper la balle un peu plus devant ou un peu plus en arrière, ajouter du spin ou pas trop, modifier les appuis, la position du corps.

Je viens de passer toute la semaine en recherche de sensations. Il est inutile de se dire: «Patience, ça va venir.» Non, il faut chercher, encore et encore. C’est comme un musicien qui doit raccorder complètement son instrument et faire des gammes. Quand tu arrives à Roland-Garros, au premier entraînement, tu commences par te régler. Tu cherches tes sensations. Tu peux y passer des heures.

Certains ont de la facilité, d’autres moins. Au début, je dois l’admettre, l’adaptation n’était pas mon fort. C’est tout moi: il me faut plus de temps que les autres, mais, une fois que c’est assimilé, c’est acquis. J’ai aujourd’hui suffisamment d’options dans mon jeu pour mieux m’adapter et contrôler davantage la situation, même quand je suis en recherche de sensations. C’est ce que j’ai vécu cette semaine: je me suis adapté comme j’ai pu. Et, croyez-moi, j’avais bien besoin de ce trophée pour en garder un bon souvenir. (Le Matin)