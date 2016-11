Les gens pensent souvent que nous skieurs, nous sommes en vacances dès que la saison de ski se termine et jusqu’à sa reprise. En réalité, nous avons seulement deux semaines de vacances par année. Du mois d’avril jusqu’à l’automne, c’est l’entraînement intense. Salle de force, escaliers, course à pied (endurance ou intervalles). Et dès la fin de juillet, je repars sur les skis, sur les glaciers en Suisse ou en Amérique du Sud.

Le printemps et l’été, je m’entraîne quotidiennement car c’est grâce au travail fait durant cette période que je me mets en condition de skier vite l’hiver. Je vis une vie de skieuse 24 heures par jour, toute l’année, mais cela ne veut pas dire pour autant que je ne puisse pas profiter aussi du soleil et du chaud.

J’adore l’été, c’est peut-être mon côté tessinois ou alors peutêtre c’est parce que je passe la majeure partie de l’année sur la neige au froid. Mais quand les températures augmentent et les journées deviennent plus longues, voilà la période où je me ressource.

Et oui, la plage peut être une surface d’entraînement parfaite, courir au bord de la mer est magnifique et finalement, le ski est seulement une partie de notre préparation.

Si je compare, l’hiver, les courses s’enchaînent, on s’entraîne, on est tellement concentré… Probablement que l’on est tellement focalisé sur la performance, on optimise chaque moment de la journée pour avoir plus d’énergie et pouvoir exploiter notre potentiel, que tout le reste passe en arrière-plan.

L’été, il y a certes la préparation physique, mais il n’y a pas les courses. Cela me laisse plus de temps pour me poser, prendre de la distance pour discuter de la saison passée, pour revoir mon organisation, pour être challengée et préparer ainsi la saison à venir.

Alors si vous me croisez en ville l’été, que je ne porte pas des chaussures de ski aux pieds et que je suis bronzée, ne croyez pas pour autant que je suis en vacances… lol (Le Matin)