Thomas Lüthi (Kalex) a pris la 3e place du Grand Prix de Catalogne Moto2 à Montmelò. Il est ainsi monté sur le podium pour la 6e fois en 7 épreuves. La course a été gagnée par l'Espagnol Alex Marquez (Kalex).

L'Italien Mattia Pasini (Kalex), vainqueur au Mugello la semaine dernière, a fini 2e. Leader du championnat, Franco Morbidelli (Kalex) a pour sa part terminé au 6e rang. Son avance sur Lüthi se réduit ainsi à sept points seulement alors que Marquez est 3e à 20 longueurs.

Lüthi fait donc preuve d'une brillante régularité cette saison, même s'il n'a pas encore gagné. Le Bernois a pris un bon départ, mais a dû élargir sa trajectoire dans un des premiers virages. Il ne passait qu'en 7e position à l'issue du 1er tour, mais est parvenu ensuite à bien remonter.

«Je pensais pouvoir remonter sur Pasini, mais j'ai commencé à avoir des problèmes avec le pneu arrière», a commenté Lüthi tout sourire. «La chaleur était incroyable, c'était une course très difficile.»

Aegerter et Raffin hors des points

Devant, Alex Marquez a mené d'un bout à l'autre après être parti de la pole position. Le frère de Marc a fêté son deuxième succès de la saison et il s'est relancé dans la course au titre. Les deux autres Suisses ont fini hors des points. Dominique Aegerter (Suter) s'est classé 17e et Jesko Raffin (Kalex) 24e.

En Moto3, l'Espagnol Joan Mir (Honda) a fêté son quatrième succès de la saison, ce qui lui a permis de renforcer sa place de leader du championnat. Il compte déjà 45 points d'avance sur Romano Fenati (Honda), 2e à Montmelò à 0''191 du vainqueur. (si/nxp)