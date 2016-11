Beaucoup de gens me demandent comment j’ai réussi à monter sur le court, l’air de rien, alors que cinq minutes avant, j’avais une crise de stress et je retenais mes larmes (essayé, pas pu). Je suis très content, déjà, que personne n’ait remarqué mes yeux rouges. Avec 23 000 spectateurs et des caméras partout, ce n’était pas gagné.

Or il fallait cacher mon état. Je devais quand même avoir une sale tête parce que, comme je l’ai dit en conférence de presse, j’étais proche du point de rupture, ce moment où on laisse couler, physiquement et nerveusement. Je me suis vraiment senti au bout de ma vie. Peut-être qu’avec la chaleur tout le monde a cru que je transpirais. Tant mieux.

Comment j’ai fait, donc? Je vais vous le dire: je me suis fait mal. J’ai essayé de prolonger les échanges autant que possible, un coup de plus, encore un coup de plus, pour faire tourner les jambes et non la tête. J’ai poussé l’effort jusqu’à manquer de souffle. Passé ce stade, l’esprit n’est plus trop capable de réfléchir. Tout ce qui reste d’énergie et de concentration est réquisitionné par le jeu, par l’instant présent et le suivant, rien de plus, pas plus loin.

Mais je dois vous l’avouer: durant tout le premier set, je me suis souvent demandé comment j’allais tenir. Quand je suis nerveux comme ça, la fatigue se ressent beaucoup, beaucoup, plus fort! Et j’ai eu si mal aux jambes Je ne vous raconte pas comme j’ai eu mal aux jambes. J’ai même crié à mon box: «Je ne vais pas tenir! Je suis mort, je n’ai plus de jambes.»

J’ai eu tellement mal, je me suis tellement achevé, j’ai été tellement à bout de souffle que j’ai fini par étouffer les petites voix dans ma tête. Et je vous le dis avec le sourire, aujourd’hui, mais vous n’imaginez pas à quel point ces voix sont parfois envahissantes Avec la fatigue, je n’ai plus pensé à rien, et j’ai même commencé à bien jouer, à lâcher quelques «prunes» en revers et au service.

Maintenant, je dois reposer un peu la mécanique. Il y a aussi le contrecoup. Quand tu gagnes un Grand Chelem, tu atteins des émotions démentielles, tu bascules dans un autre «état» (c’est difficile à expliquer avec des mots, désolé) et il est parfois difficile d’en revenir, de reprendre tes affaires et de te pointer à la maison, ou à un premier tour quelconque, comme si tu rentrais d’un séminaire. C’est trop extrême

On le dit généralement avec cette phrase: «Je ne réalise pas.» Moi, je crois que je réalise, j’en ai vraiment l’impression, mais ce n’est pas pour autant que mes petites voix intérieures n’ont pas d’autres questions compliquées à poser.

Vous l’avez peut-être vu, je serai forfait à Tokyo. Des douleurs sont réapparues et il est nécessaire de les soigner. On ne peut pas toujours se faire souffrir, quand même. Car soyons clairs: après cette chronique, n’allez pas interpréter que je suis maso, d’accord? (Le Matin)