Le latéral âgé de 33 ans avait publié le 2 janvier une photo sur Instagram accompagnée de la légende «10 contre 12... mais on se bat et on gagne en équipe», après la victoire arrachée en infériorité numérique face au 12e du Championnat d'Angleterre, lors de la 20e journée.

Sagna a ensuite effacé la mention «10 contre 12» de son message, mais il n'a pas échappé à l'accusation de la Fédération anglaise, qui avait dénoncé la semaine dernière son «mauvais comportement» et estimait que ses propos visaient l'arbitre de la rencontre.

Le 17 janvier, il avait été condamné au paiement d'une amende, mais avait échappé à des matches de suspension. (si/nxp)