Je vous ai quittés il y a cinq semaines à la veille de ma reprise de l’entraînement, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Des bonnes, des moins bonnes aussi. En fait, ma préparation a été un peu «up and down».

Il y a d’abord eu cette blessure à la cheville, pendant un petit match d’entraînement avec gardiens (ndlr: le 29 juillet). Les ligaments étaient touchés. Franchement, j’ai eu peur de rater le début de saison. J’avais déjà eu la même blessure, il y a longtemps, et je sais que pour un gardien, ce n’est vraiment pas simple de s’en remettre. On a commencé une thérapie quotidienne, et j’ai rapidement été rassuré. Trois ou quatre jours plus tard, je pouvais déjà marcher.

Je pensais recommencer à jouer le 10 août contre l’Inter Milan, à Ancona, mais il a tellement plu durant la journée que le match a été annulé. Comme ça, ma cheville a pu se reposer trois jours de plus avant mon vrai retour à la compétition, samedi passé contre la Lazio (0-0). Avant notre play-off de Ligue des champions mardi à Berne, je n’avais donc qu’un match dans les jambes. Mais j’ai tellement joué la saison dernière, à l’Euro notamment, que je ne ressentais aucun stress par rapport à cela. Nous voilà donc à ce match contre Young Boys. Pour moi, c’est vraiment très spécial de venir jouer en Suisse en tant que gardien d’un club allemand. J’avais déjà connu la même chose il y a deux ans, quand on était venus jouer contre le FC Zurich en Europa League. Les sensations sont étranges.

Tu te retrouves à l’aéroport dans le costard de Gladbach, pour prendre l’avion et rentrer chez toi, ou presque. Mais en fait, tu es à l’extérieur. J’ai bien senti, notamment à l’hôtel, qu’on ne me regardait pas comme d’habitude. Tu es considéré comme le gardien d’en face, et quand tu es dans ton pays, ça fait bizarre.

Au moment où tu entres dans le stade, tu te retrouves entouré de supporters suisses qui souhaitent la victoire de Young Boys, alors que toi, le gardien de la Suisse, tu dois aider ton club allemand à se qualifier! Encore une fois, c’est un sentiment très spécial. Heureusement, il y avait presque 10 000 supporters de Borussia dans le stade.

On a fait un grand pas vers la qualification en gagnant 3-1, on doit finir le travail mercredi. Parce que la Ligue des champions est notre grand objectif. On veut connaître la phase de groupes une deuxième saison consécutive. Si on y parvient, je sais qu’on pourrait tomber contre le FC Bâle, mon club d’origine, de ma ville. J’y avais déjà songé l’an dernier, et honnêtement, je ne sais toujours pas si ce serait bien pour moi ou pas. Mais nous n’en sommes pas encore là. On aura l’occasion d’en reparler si tel devait être le cas. (Le Matin)