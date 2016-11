J’écris cette chronique assise sur un banc au soleil dans le Park Güell à Barcelone. Je suis éblouie par le génie de l’homme qui l’a réalisé; ce matin j’ai visité la Sagrada Familia et le sourire ne quitte plus mes lèvres; ce sont des œuvres d’art magnifiques et aujourd’hui je sens que c’est le bon moment de dire merci.

Pourquoi remercier? Parce qu’il y a tellement de belles choses au monde, des tonnes d’énergie positive à absorber et à transmettre que je veux me focaliser sur cela.

Alors merci à Gaudí pour son génie.

Je désire remercier mes parents: petits, ils nous ont fait visiter nombreuses villes et nous ont appris à apprécier la culture, je suis heureuse d’avoir recommencé à prendre du temps pour être curieuse et découvrir de nouveaux endroits.

Merci à mon frère: il est le premier à qui je pense quand je désire partager quelque chose. Si on me proposait un ticket one-way pour n’importe où, j’aimerais avoir Ian comme compagnon de voyage.

Merci à mon team: Patrick, Giovanni, Alex, Chris, Babi, Robi,… vous êtes incroyables. J’adore vos idées, votre enthousiasme et c’est impossible de se sentir seule en ayant la chance d’être entourée par vous. Et même si certains travaillent ailleurs maintenant, ce qu’on a vécu ensemble reste un lien indestructible.

Merci à toute ma famille: les cartes postales qui arrivent des quatre coins du monde, les week-ends entre cousins, savoir que je peux avoir un lit chez vous quand à 22 h du soir je réalise que j’ai oublié les clefs de mon appart, mes premiers pas dans une cuisine avec grand-maman; merci.

Mon équipe est aussi devenue l’équipe suisse: j’y ai rencontré des magnifiques personnes qui me donnent de la force et du soutien; les hauts et les bas d’une carrière sportive m’ont permis de renforcer les liens avec mes coéquipières, et si au sein d’un groupe de personnes, un dynamisme positif se déclenche, même ce qui paraissait inatteignable devient possible.

Mes amis qui connaissent mes rythmes impossibles et qui changent toujours: merci pour les heures passées au téléphone quand on est séparé par des centaines de kilomètres, les soirées improvisées quand on se retrouve dans la même ville le même jour, les rires quand aux alentours de Pâques, nous arrivons à échanger nos cadeaux de Noël.

Je suis reconnaissante envers mes sponsors, les personnes qui me soutiennent dans ce voyage époustouflant; décrire avec des mots ce que j’ai la chance de vivre avec vous est impossible, alors… simplement… merci. (Le Matin)