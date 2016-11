ulia, bientôt 8 mois, Aliany, 4 ans, et Lou, 6 ans, sont mes princesses. Je veux le meilleur pour elles. Mais je ne pense pas être un papa poule, dans le sens où je ne les protège pas à outrance. Je n’ai pas peur de les laisser faire leurs expériences, au contraire: je trouve important qu’elles vivent leur vie comme elles le sentent. Elles doivent exister par elles-mêmes, faire leur chemin – je suis là pour les guider. Mais je ne les couve pas, donc papa poule, non.

Avec le foot, on voyage pas mal et, depuis que les deux aînées sont à l’école, c’est plus compliqué de passer beaucoup de temps ensemble. Elles partent tôt le matin, reviennent quand je suis à l’entraînement et, quand je rentre vers 18 heures, on n’est pas loin du moment où elles vont se coucher. Je remarque qu’elles sont en demande, ce n’est pas si simple pour elles, qui aimeraient être avec moi tout le temps. Lou par exemple, lorsque nous étions en vacances à Genève pendant les Fêtes, a exprimé son envie de passer une journée avec son papa; un moment d’intimité, juste entre elle et moi, c’était magnifique.

Mes trois filles sont au stade pour tous les matches, à Hambourg. Julia dort la plupart du temps, mais «Loulou» et Aliany comprennent très bien ce que représente mon métier, d’ailleurs elles en sont très fières et contentes. Elles ne réalisent pas forcément que les choses sont plus simples pour nous que pour d’autres, donc je leur explique souvent que nous sommes privilégiés. L’idée est qu’elles ne perdent pas de vue certaines valeurs: il faut travailler dur, on ne peut pas toujours dire oui à tout. Elles savent qu’elles ont de la chance.

Lou et Aliany, ce sont des artistes: elles aiment la chanson, la danse. Moi aussi, gamin, j’étais un clown. Je me revois un petit peu en elles quand, par exemple, Lou, sans aucune honte ni aucune gêne, embarque sa sœur pour organiser un spectacle devant des invités qu’elle ne connaît pas. Aliany, un peu plus timide, a un côté plus sportif – elle fait du tennis, elle a besoin de se dépenser. Quant à Julia, la petite dernière, on sent qu’elle aura le potentiel pour suivre les deux autres.

Si une quatrième va venir? Je dirais plutôt un, si c’est possible. Ce ne serait même pas tellement pour taper dans le ballon avec un petit gars. Ce serait plutôt pour connaître cette relation unique entre père et fils. Avec mes princesses, il y a quelque chose de très fusionnel, mais ce n’est pas pareil. Donc un quatrième, je ne dirais pas pour bientôt mais oui, cela pourrait arriver. (Le Matin)