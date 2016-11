Je n’étais pas sûre du thème de cette chronique jusqu’au moment où, en discutant de la saison passée avec une personne qui est nouvelle dans mon entourage, celle-ci m’a dit que j’avais été un rayon de soleil. J’ai alors réalisé que j’avais besoin de parler de cela. Souvent, je cherche des réponses, je me pose des questions sur ce que j’ai fait, ce qui me change, ce qui est vraiment important.

Lara est un rayon de soleil, ce n’est pas forcément la première image qui vous vient à l’esprit, n’est-ce pas?

J’ai grandi en étant un rayon de soleil; je souriais toute la journée, je saluais chaque personne que je rencontrais dans la rue et je trouvais blessant que pas tout le monde ne le fasse. J’adorais vivre et découvrir le monde.

Puis un jour je me suis retrouvée dans le monde des grands; en réalité cela arrive à chaque jeune, mais je n’en étais pas consciente, ça s’appelle l’«adolescence», je crois… On commet des erreurs, l’incompréhension nous habite, on boude, on claque la porte et on se bat contre tout car cela semble la meilleure manière de survivre.

Je ne rentrais pourtant pas trop tard à la maison, je ne me disputais pas avec mes parents sans motif, mais j’étais en lutte contre le monde entier sans comprendre alors véritablement le problème. Les critiques ne venaient pas des profs. Mais comme athlète, dès que j’ouvrais la bouche, chacun avait le droit de critiquer, car j’étais un «personnage public».

Aujourd’hui je réalise que grandir «sous les projecteurs» n’était pas facile. J’étais juste une adolescente, j’avais certes confiance en moi comme athlète mais pas encore comme personne. Je ne savais alors pas encore très bien ce que j’étais en train de devenir, qui je devais écouter, ce que je voulais vraiment.

J’ai réagi à ma manière; j’espérais qu’une barrière de nuages devant mon rayon de soleil m’aurait protégée, m’aurait donné une possibilité de m’échapper, mais, en réalité, les nuages ont provoqué un long orage et la température a baissé.

J’ai aussi été déçue par des personnes très proches auxquelles je faisais complètement confiance et je me suis fermée; je n’ai guère eu le temps de réaliser la direction que ma vie était en train de prendre. Quand la peur d’être blessée est tellement présente, que tu ne veux même plus sortir de ta maison, c’est plus simple de tout bloquer plutôt que faire un tri des personnes que tu rencontres.

Les nuages qui auraient dû me protéger me tenaient loin de tout mais laissaient tout filtrer, les rayons de mon soleil étaient trop faibles pour percer cette barrière et je suis en train de réaliser seulement maintenant que je menais une bataille contre tout et rien.

J’apprends que même quand tout se passe bien, il est impossible de rendre tout le monde heureux. Des experts qui en sauront plus que toi, il y en aura toujours. Mais il y a tellement de personnes prêtes à m’aider et j’apprends à focaliser mes attentions sur les belles choses au lieu de m’éreinter la journée avec un seul message négatif. J

Je sais que je ne peux pas tout contrôler, que même si je fais de mon mieux chaque jour, je vais encore commettre des erreurs, mais je ne veux plus me cacher derrière ces nuages, il fait froid toute seule là-bas.

J’ai toujours dit que la positivité est une bonne manière pour affronter la vie. Il y a eu des années où c’était ma clé de survie, maintenant je suis en train de retrouver la vraie sérénité.

Parce qu’il y a seulement un surnom qui m’importe, une seule chose qui compte, c’est de mériter d’être appelée «Sunshine».