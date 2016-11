Bonjour et merci de me permettre de partager ces lignes avec vous. Je me sens un peu comme à l’école: une feuille blanche devant moi et beaucoup d’idées dans ma tête qui cherchent un ordre logique.

Il y a des jours où j’ai l’impression que je pourrais écrire des pages entières de pensées, mais ces mots qui me semblent très clairs dans ma tête, dès que j’essaie de les mettre noir sur blanc, ils m’échappent et je perds l’équilibre.

L’équilibre est un vrai challenge à mes yeux. Il y a des moments dans la vie, dans le sport (on les appelle «le flow») où tout te semble simple: t’as un sourire sur les lèvres sans même savoir pourquoi, les tâches sont moins lourdes et t’arrives à exprimer parfaitement ce que tu penses. Evidemment, il y a la faculté à rester debout sur mes lattes, mon préparateur physique invente chaque semaine des nouveaux exercices pour affiner mes capacités et cela m’a aidé sur plusieurs courses à ne pas finir dans les filets.

Mais il y a aussi un autre genre d’équilibre encore plus subtil, celui entre apprendre et suivre son instinct, écouter les autres et maintenir une ligne. Quand je suis tombée à l’arrivée de ma première descente de Coupe du monde, en 2008 à St Moritz, j’ai perdu tout l’équilibre physique et psychologique que je connaissais. J’adore les parcs d’attractions avec des rollercoasters de folie mais là, c’est comme si je n’avais même pas attaché ma ceinture!

Ces derniers temps, on m’a fait remarquer que j’ai changé. En réalité, je crois simplement que je suis en train de trouver mon équilibre et la sérénité qui me font aimer ce sport, ce que j’ai la chance de pouvoir vivre et surtout de partager avec ma famille, mon équipe, et vous.

Partager est aussi se donner la possibilité de recevoir l’énergie des autres. Quand je vois des enfants sauter partout, courir et poser des questions absurdes, j’ai envie de faire la même chose. Quand des grand-mamans m’écrivent qu’elles suivent toutes mes courses avec leurs neveux, j’ai l’impression de faire quelque chose de bien. J’ai reçu des messages de parents qui disaient que grâce à mes photos sur Instagram, leurs enfants ont choisi de faire du sport et ils sont sains.

Les émotions sont le moteur le plus puissant qu’on a et pouvoir les partager avec les personnes qui nous entourent est extraordinaire et enrichissant. Toute petite, mes parents m’ont appris l’importance d’être sereine, de travailler sur le positif et de m’appliquer. J’aime les choses bien faites et ils m’ont toujours fait comprendre que mes choix m’appartenaient, c’est pour cela que j’aime qu’on m’explique, non qu’on m’ordonne; je suis curieuse et apprendre me plaît.

Pour aujourd’hui, rafraîchir mes capacités à écrire en français va déjà le faire… (Le Matin)