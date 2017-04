Lüthi et Raffin ont signé respectivement le 4e et le 5e temps des qualifications du GP d'Argentine.

La course à la pole position s'est déroulée dans des conditions difficiles, avec une piste mouillée qui a séché vers la fin de la séance. Le Portugais Miguel Oliveira a été le plus rapide au guidon de sa KTM. Il a devancé l'Italien Franco Morbidelli (Kalex) de 0'099 et l'Espagnol Alex Marquez (Kalex) de 0''248.

Lüthi et Raffin, les deux coéquipiers du team de Fred Corminboeuf, ont perdu 0''374 pour le Bernois et 0''437 pour l'étonnant Zurichois. Dominique Aegerter (Suter) a été moins en verve avec le 18e temps.

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) partira en pole position dans la catégorie MotoGP, après avoir signé le meilleur temps des qualifications pour la 66e fois de sa carrière. La pluie a perturbé les séances et a offert une première ligne inédite avec le Tchèque Karel Abraham (Ducati Aspar), 2e meilleur temps, et le Britannique Cal Crutchlow (Honda LCR) 3e. (si/nxp)