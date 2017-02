La superstar de Cleveland LeBron James aime décidément l'ambiance du Madison Square Garden: il a écoeuré les New York Knicks, battus 111 à 104, avec ses 32 points et 10 passes décisives, samedi.

Il en faut plus que des sifflets bien nourris de supporters adverses pour perturber «King James» qui a signé sa dixième victoire consécutive sous le maillot de Cleveland sur le parquet du célèbre «Garden».

En l'absence du meneur de Cleveland Kyrie Irving, touché à un quadriceps, le triple champion NBA s'est démené, à la fois dans l'animation offensive et à la réalisation. Ses Cavaliers qui restaient sur trois défaites de suite en déplacement ont distancé les Knicks à partir de la 2e période et ont compté jusqu'à 27 points d'avance.

Dunk rageur

Mais les champions en titre et leaders de la conférence Est ont laissé Carmelo Anthony (17 pts) et ses coéquipiers revenir à cinq longueurs (106-101) dans la dernière minute. James a pris les choses en main en démarquant astucieusement Kevin Love pour un panier à trois points et en inscrivant un dunk rageur.

«On s'est relâché en fin de troisième période, mais on a trouvé l'énergie nécessaire pour remporter ce match. C'est une bonne façon de commencer une série de quatre matches à l'extérieur», a insisté James qui a franchi le seuil des 28'000 points marqués.

Il a retrouvé face à lui son grand ami Carmelo Anthony que les dirigeants des Knicks aimeraient voir partir, Cleveland étant présenté comme une destination possible. Les Knicks ont concédé leur 30e défaite de la saison et sont 11e à l'Est, mais restent à portée des play-offs.

Joakim Noah n'a eu que six minutes de jeu (4 pts, 2 rbds) à se mettre sous la dent, en raison d'une douleur à un quadriceps et surtout de la montée en puissance du «rookie» espagnol Willy Hernangomez (16 pts, 5 rbds, 5 passes). (AFP/nxp)