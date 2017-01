Les rumeurs de transferts autour de Paul Millsap, de Tim Hardaway Jr et de Thabo Sefolosha n'affectent pas le rendement d'Atlanta. Les Hawks n'arrêtent pas de gagner.

Victorieux 117-97 à Brooklyn, Atlanta a cueilli un septième succès de rang. Mené 89-78 à 9'44'' du buzzer, les Hawks ont signé un partiel de 24-8 pour rafler la mise face à une équipe qui a désormais perdu douze de ses treize derniers matches.

Aligné durant 27 minutes, Thabo Sefolosha a inscrit 10 points - 5 sur 10 au tir - et a capté 4 rebonds. Le Vaudois a été crédité d'un différentiel de 15, le deuxième le plus élevé au sein des Hawks après les 18 de Millsap.

La vie est aussi très belle pour Houston. Sur leur parquet, les Rockets ont remporté un neuvième match de suite à la faveur d'une victoire 121-114 devant Charlotte. Elle est due en grande partie au onzième triple double de la saison de James Harden (40 points, 15 rebonds et 10 assists).

Déjà auteur de 40 points, 11 assists et 10 rebonds lors de son match précédent à Toronto, James Harden est devenu le quatrième joueur de l'histoire à réussir deux triples doubles consécutifs avec au moins 40 points, 10 rebonds et 10 assists. Seuls avant lui, Pete Maravich, Michael Jordan et Russell Westbrook avaient réalisé une telle performance.

Clint Capela: encore deux semaines

Victime d'une microfracture à la tête du péroné, Clint Capela est sur la voie de la guérison. Le pivot genevois de Houston affirme qu'il sera de retour sur les parquets d'ici deux semaines.

«Je me suis blessé le 17 décembre. Je n'étais alors pas capable de marcher, explique-t-il. Aujourd'hui, je peux à nouveau courir. Il me reste encore deux semaines de travail avant d'être pleinement opérationnel. Je suis uniquement concentré sur ma rééducation.»

Les médecins avaient donné un délai entre quatre et six semaines pour soigner cette blessure. Clint Capela est donc parfaitement dans les temps. (ats/nxp)