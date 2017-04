Soirée faste pour les Suisses jeudi en NHL ! Quatre d'entre eux ont, en effet, trouvé le chemin des filets lors d'une soirée qui permet à Ottawa d'assurer sa place en play-off.

Les Senators ont validé leur billet pour les séries finales à la faveur de leur succès 2-1 aux tirs au but à Boston. Toronto devrait logiquement être le dernier qualifié malgré sa défaite 4-1 à domicile devant Tampa Bay. Les Maple Leafs comptent trois points d'avance sur Tampa Bay et les Islanders alors qu'il ne reste plus que deux rencontres à jouer.

Mention à Nino Niederreiter

Le Suisse du jour fut bien Nino Niederreiter. El Nino a inscrit son 25e but de la saison et a délivré un assist lors de la victoire 4-3 de Minnesota à Denver face à Colorado. Auteur du 3-2 pour le Wild, Niederreiter a obtenu la première étoile de cette rencontre qui a vu Sven Andrighetto réussir également un assist pour le compte de l'Avalanche.

Kevin Fiala et Roman Josi ont marqué pour leur part lors de la victoire 7-3 de Nashville à Dallas. Fiala a inscrit son 11e but de la saison pour le 3-0, Josi son douzième pour le 6-3. Yannick Weber n'a pas joué pas cette rencontre, toujours blessé dans le bas du corps.

Et Denis Malgin marqua

Incapable de trouver le chemin des filets depuis le... 15 novembre, Denis Malgin a vaincu le signe indien. Le rookie a signé son cinquième but de la saison lors de la défaite 6-3 à domicile de Florida devant Saint-Louis. Malgin a inscrit le 3-3 pour Florida qui évoluait cette fois sans Reto Berra.

Enfin à Newark où Pittsburgh s'est imposé 7-4 devant New Jersey avec sept buteurs différents, Sidney Crosby a sans doute réussi l'assist de l'année: une passe aveugle pour le 4-2 de Conor Sheary. Mark Streit n'a pas joué cette rencontre. Surnuméraire, le Bernois a fait les frais du retour au jeu de Trevor Daley. Le Bernois jouera-t-il les play-off ? (ats/nxp)