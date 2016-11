Vice-champion d'Europe 2015, le CC Genève ne se battra cette année «que» pour le bronze. Les Suisses ont été largement dominés en demi-finale par la Norvège (7-4), concédant devant Thomas Ulsrud et ses coéquipiers leur deuxième défaite en deux jours.

A croire que Peter De Cruz, Benoît Schwarz, Valentin Tanner et Claudio Pätz ont contracté une forme d'allergie aux Scandinaves dans la halle de Braehead, aux environs de Glasgow. Mercredi, lors du tour préliminaire de ces Européens, les Genevois avaient déjà perdu 7-3 contre les Norvégiens. La veille, ils avaient subi une véritable rouste face à la Suède de Niklas Edin (8-1), contre laquelle ils s'étaient retrouvés menés 6-0 après quatre ends seulement.

Las pour eux, c'est bel et bien ce scénario-catastrophe qui s'est répété dans une demi-finale qui les a vu tomber de Charybde en Scylla. D'habitude si fiable, comme s'il était imperméable à la pression, Benoît Schwarz, le no 4 de la Suisse, porte une lourde responsabilité dans cette défaite sans appel. Ses deux pierres ratées dans le premier end ont permis aux Norvégiens de prendre d'emblée leur aise (3-0). Les deux suivantes, dans la deuxième période, n'ont pas non plus été à la hauteur: vol d'une pierre, 4-0, bye bye Norge...

Vendredi, à 20 heures, Peter De Cruz et Cie en découdront avec la Russie d'Alexey Timofeev, battue 8-5 par la Suède dans l'autre demi-finale. Les Genevois avaient pris le meilleur sur les Russes 6-3 lors du tour préliminaire. (ats/nxp)