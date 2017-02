Attention, événement à ne surtout pas manquer pour tous les amateurs de rallye: Sébastien Loeb, 78 victoires en WRC, prendra part, au volant d'une Peugeot 208 T16, à l'édition 2017 du Rallye du Chablais. L'Alsacien, qui réside depuis plusieurs années dans la région lémanique, n'en est pas à sa première participation à l'épreuve helvétique, puisqu'il y avait déjà roulé à trois reprises (2008, 2009 et 2013).

« La venue de Sébastien Loeb est toujours incroyable, jubile Eric Jordan, président du comité d'organisation. Pouvoir offrir cela à toute notre équipe, nos partenaires, amis, spectateurs, c’est toujours un vrai bonheur. C’est un peu comme si nous organisions un tournoi de tennis et que Roger Federer était de la partie. Sébastien Loeb est le pilote le plus titré, le plus connu de sa discipline et l’avoir au Rallye du Chablais est une fierté. Il est d’ailleurs parrain de l’épreuve depuis 2006 et chaque fois que son agenda le permet, il nous fait l’honneur de sa présence.»

Dans le communiqué envoyé, les organisateurs rappellent que l'épreuve est désormais centrée Aigle. De plus, depuis cette année, le Rallye du Chablais fait partie du FIA European Alpine Rally Trophy (ERT), la Coupe d’Europe des Rallyes mise en place par la Fédération Internationale Automobile. (Le Matin)