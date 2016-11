Je ne sais pas si on réalise vraiment ce que vient d’accomplir Stan. Trois titres du Grand Chelem, dans l’ère exceptionnelle que vit le tennis, c’est absolument incroyable. C’est un exemple pour les générations futures, pas seulement en tennis, pas seulement en sport, dans tous les domaines. C’est un message fort pour tous ceux qui foncent tête baissée, qui travaillent, travaillent encore, et voient à travers Stan que ça peut les mener loin. On ne sait jamais trop où ni quand. Mais loin.

J’ai regardé toute la finale à la télévision. A un set partout, j’ai envisagé d’aller me coucher. Mais je n’ai jamais réussi à décoller de l’écran. Comme tous les Suisses, je reste marquée par certaines défaites de Rog’ (Federer) contre Djokovic. Stan, encore une fois, nous a vengés. Voir le numéro un mondial aussi désemparé, aussi désarmé…

Je me répète, mais c’est absolument incroyable. Stan est le seul joueur capable de désécuriser Djoko à ce point dans un match en trois sets gagnants. Au deuxième set, pendant vingt minutes, il a brusquement élevé le niveau de son jeu et là, j’étais complètement bluffée. C’était exceptionnel! Le revers de Stan était plus rapide que mon service, il partait comme un avion!

On peine à mesurer les exigences d’un match comme celui-ci sur le plan physique, en y ajoutant l’enjeu, la foule, la pression psychologique. Pour tenir quatre heures à une telle intensité, c’est vingt-trois ans de travail. Ce sont les millions de balles que Stan a frappées depuis l’âge de huit ans, les milliers de kilomètres parcourus sur un tapis roulant, les heures de gainage et de musculation. Tout ça sans savoir s’il arriverait à quelque chose.

Quand tout se passe bien, évidemment, c’est extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que Stan a abattu ce travail sans aucune garantie de rien du tout. En plus, il n’était peut-être pas le plus doué au départ. Sa carrière, comme celle de la majorité d’entre nous, est une éternelle courbe de hauts et de bas.

Là, il vient de remporter trois tournois du Grand Chelem, un par année. A chaque fois en battant le numéro un mondial en finale. Il a d’ailleurs gagné presque toutes les finales qu’il a disputées. On ne peut plus parler de réussite, ni de semaine folle. On ne peut qu’admirer le cheminement. Stan, c’est l’ambition dans la discrétion. Le dépassement de soi. Le défi. Une source d’inspiration pour nous tous. Merci Stan, grâce à toi, il est permis de voir grand… (Le Matin)