Seize ans après Adam Malysz, Kamil Stoch est devenu le deuxième Polonais à remporter la Tournée des Quatre-Tremplins. Le sauteur de Zakopane a fait coup double puisqu'il a aussi dominé la dernière étape, à Bischofshofen (AUT), avec des sauts de 134,5 et 138,5 m, pour gagner une place et se hisser au sommet.

Les Polonais ont même réalisé le doublé au général: Piotr Zyla, 3e du concours, est en effet remonté à la 2e place finale. Un succès fantastique pour les protégés de l'entraîneur Stefan Horngacher, l'Autrichien qui a repris les rênes de l'équipe polonaise au printemps dernier.

Perdant

Le grand perdant est le Norvégien Daniel Andre Tande. Ce dernier, qui menait le général avec 1,7 point d'avance sur Stoch avant cette ultime étape, a échoué au 26e rang du concours. Il aurait pu perdre bien davantage encore, lui qui a frôlé la chute en deuxième manche après avoir été très fortement déséquilibré dès la sortie du tremplin. Une de ses fixations l'a lâché. Il finit 3e du général, juste devant Maciej Kot, qui permet à la Pologne de placer trois hommes dans les quatre premiers du général!

Stoch le héros, à 29 ans, gravit une marche supplémentaire, lui qui est double champion olympique en titre, vainqueur de la Coupe du monde 2014 et champion du monde 2013 au grand tremplin. Seul le titre mondial de vol à skis manque à son splendide palmarès.

Ce retour au sommet n'avait rien d'évident pour cet homme qui a parfois tendance à se crisper tant l'ambition le dévore. Après son double sacre de Sotchi, il a connu deux saisons difficiles, marquées notamment par une 22e place au général de la Coupe du monde l'an dernier.

Stoch a eu «chaud»

Et sur cette Tournée, il a failli tout perdre mercredi à Innsbruck. Lors du saut d'essai, Stoch s'est fait mal à la réception sur une piste très mal préparée. Son pied est resté coincé dans un trou, provoquant le lâchage de sa fixation gauche, qui lui a blessé l'épaule. Victime d'une luxation, le Polonais a serré les dents et fini 4e du concours un peu plus tard, au coeur d'une semaine marquée par sa remarquable régularité: 2e à Oberstdorf, 2e à Garmisch, 4e à Innsbruck et donc victorieux à Bischofshofen, son 17e succès en Coupe du monde.

Cela s'est plutôt mal terminé pour les Autrichiens. Vainqueurs de toutes les éditions entre 2009 et 2015, les «Aigles» ont vu la Tournée leur échapper pour la deuxième année de suite (le Slovène Peter Prevc s'était imposé l'an dernier). Mais la malchance s'en est mêlée. Stefan Kraft, vainqueur du premier concours, a été frappé par une grippe intestinale cette semaine et n'a pas pu défendre correctement ses chances sur les deux dernières étapes.

Hommage à son coach

Avant même cette ultime étape, Stoch avait rendu hommage à son coach Stefan Horngacher. «C'est un vrai meneur. Il a changé beaucoup de choses dès son arrivée, notamment ma position lors de la prise d'élan.» Lui-même ancien sauteur de bon niveau, Horngacher (47 ans) a appris à Stoch à prendre du plaisir et à moins s'énerver lorsqu'il ne gagne pas. Une recette payante, qui se propage à toute l'équipe de Pologne, gagnée par une forme d'euphorie.

Simon Ammann avait échoué la veille dès les qualifications, sur ce tremplin qui l'avait vu lourdement chuter il y a deux ans. Depuis ce traumatisme, le St-Gallois de 35 ans n'a plus retrouvé ses sensations. Il a annoncé par ailleurs cette semaine à la «NZZ» qu'il s'apprêtait à devenir père prochainement pour la deuxième fois, sa «priorité» actuelle, a-t-il dit. (si/nxp)