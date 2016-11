Suis-je jalouse de Belinda Bencic?

n journaliste m’a demandé en conférence de presse: «Es-tu jalouse de Belinda?» D’entendre ce mot, je suis restée perplexe. Ça m’a interpellée. J’ai repensé à la jeune fille que j’étais, à l’international, dans un milieu où il y avait beaucoup de jalousies, beaucoup de rivalités entre les parents. A cet âge-là, je ne voulais pas l’avouer, mais, intérieurement, j’enviais la réussite de certaines filles. Je me disais: mais pourquoi pas moi?

Même Lara Gut, au début de sa carrière, je l’ai enviée… Pourtant elle fait du ski, aucun rapport. Mais on parlait d’elle tout le temps, on avait un peu le même âge et elle avait déjà beaucoup de succès. C’est bête, quand j’y repense, mais là aussi je pensais: pourquoi est-ce que je l’envie et que je ne suis pas épanouie avec ce qui m’arrive?

Alors suis-je jalouse de Belinda aujourd’hui? Tellement pas… En y réfléchissant, j’ai réalisé que j’avais changé.Non, je ne suis absolument pas jalouse d’elle. Au contraire, j’espère qu’elle ira très loin et qu’on parviendra à allier de la meilleure manière nos forces en Fed Cup. Et je ne manque de rien, je suis une personne comblée.

Pendant toutes ces années, mon entourage n’a cessé de me répéter: «Ta jalousie ne t’aidera pas, laisse-la de côté. Elle ne boostera pas ta carrière et ne rendra pas tes rivales moins fortes. Crée-toi des possibilités.» C’est le message que je voudrais transmettre, comme je l’ai dit à des jeunes golfeurs de Lausanne: il y a tant à apprendre de la réussite des autres. Tant de bonnes énergies à en tirer.

Au tennis, on grandit dans une atmosphère de rivalité, où les personnes se réjouissent souvent des défaites des autres. Mais pourquoi devrais- je être jalouse de Belinda? Ou alors de Stan (Wawrinka), qui est un Vaudois comme moi et qui a gagné l’Open d’Australie pendant que je gagnais un tout petit tournoi à Andrézieux-Bouthéon? Et Stan, lui, était-il jaloux de Roger (Federer)? Je suis persuadée que non. Je pense au contraire que Roger a été un moteur pour lui. Comme Stan est devenu une source d’inspiration pour moi, une preuve que la ténacité est récompensée, un encouragement à mieux travailler, à chercher des solutions, à développer de nouveaux éléments. L’an dernier, j’ai aussi senti des regards plus agressifs peser sur moi. Certaines joueuses n’ont pas compris que je joue si bien, après avoir presque disparu du circuit pendant trois ans. Ces filles se font du mal, comme moi à l’époque. La jalousie rend aigri. Alors, je n’ai qu’une chose à dire à Belinda: épatemoi. Et fais-moi plaisir: gagne des tournois. Je n’aurais pas de meilleures motivations à progresser. (Le Matin)