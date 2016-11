Je vous écris de Monte-Carlo, où la saison de terre battue commence demain. Autant vous le dire: je suis très excité. Sur la terre, j’ai passé toute mon enfance, j’ai tout appris. Je n’ai pas posé les pieds sur une autre surface jusqu’à l’âge de 18 ans! Sans rire: je n’ai rien connu d’autre avant. Aujourd’hui, ce n’est pas forcément là que j’obtiens mes meilleurs résultats, mais je suis impatient de retrouver la terre. Surtout, j’aime glisser. J’adore ça…

Bien sûr, au premier entraînement, tu ne fais pas le fou. Tu dois y aller mollo: dix ou quinze minutes de prise de contact, puis tu fais chauffer les cuisses et les adducteurs. Tout est là: il faut reprogrammer le corps pour la glissade, le préparer à un mouvement qui, par rapport aux surfaces dures, comporte moins de chocs, mais tire davantage en longueurs. Mes muscles doivent reprendre de vieilles habitudes, prolonger l’effort de quelques dizaines de centimètres. C’est tout une transition qu’il ne faut pas bâcler.

Et après, enfin, tu glisses… J’aime cette sensation parce que, pendant la glissade, je peux mieux contrôler la puissance que je mets dans mes appuis, et l’utiliser pour repartir dans une autre direction – un peu comme un virage à ski. J’ai de bonnes cuisses solides, des abdos solides, bien sûr que ça aide, mais le timing reste essentiel. Si je glisse bien, si je frappe juste, je sais que je peux développer davantage de puissance depuis le fond du court, et projeter cette force dans la balle. Tactiquement, ça veut dire que si le mouvement est parfaitement coordonné, je peux attaquer de n’importe quel côté, à n’importe quel moment. C’est ça la terre…

Avant, le jeu de terre battue était plus lent. Tu voyais des mecs qui n’avaient pas de revers et jouaient toutes leurs frappes en coup droit lifté. Tu construisais les points avec patience, parfois à l’usure. Plus maintenant: presque tous les tournois de terre battue sont devenus rapides. Le jeu est beaucoup plus offensif. Tu frappes, tu essaies constamment de prendre l’ascendant, et puis tu glisses, tu n’arrêtes pas de glisser, et je m’en réjouis déjà!

Honnêtement, le fait d’avoir gagné Roland-Garros ne change rien à la situation. J’y pense assez peu. Je suis seulement heureux que la saison de terre battue commence, et je veux en profiter à fond, parce qu’elle est désormais très courte. La pression, pour vous dire la vérité, ne vient pas de Roland-Garros ou des titres que j’ai à défendre. Elle est présente toute l’année, avec l’obligation de résultats. Ça n’arrête jamais. Donc, je ne vais pas y penser et repartir chauffer mes cuisses! (Le Matin)