Carlos Tevez va quitter Boca Juniors pour Shanghai Shenhua. Selon la presse argentine, le club chinois aurait proposé 44 millions de francs par saison à l'ancien joueur de Manchester et de la Juventus, alors qu'il touche moins de deux millions à Boca.

Formé à Boca, Tevez, qui aura 33 ans en février, est retourné dans la capitale argentine en juillet 2015, au lendemain d'une finale de Ligue des champions perdue avec la Juventus.

Le Shanghai Shenhua, ex-club de Didier Drogba et Nicolas Anelka, a terminé quatrième de la dernière Super League chinoise et participera à la prochaine Ligue des champions d'Asie.

OFFICIAL: Shanghai Shenhua announced the signing of Argentine forward Carlos Tevez. pic.twitter.com/JJBwulJmcD