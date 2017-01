Coup dur pour Timea Bacsinszky! Blessée au muscle abdominal, la Vaudoise a jeté l'éponge à Shenzen.

Tête de série no 4 du tableau, Timea Bacsinszky (WTA 15) a déclaré forfait pour le premier tour qui devait l'opposer à l'Italienne Camila Giorgi (WTA 83). Dimanche, elle avait disputé et perdu un double aux côtés de la Britannique Johanna Konta.

Timea Bacsinszky has withdrawn from the Shenzhen Open due to a left abdominal injury. Replaced by Ana Bogdan.