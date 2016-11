Bonjour. Impossible pour moi de ne pas évoquer notre élimination de l’Euro pour ma première chronique dans «Le Matin Dimanche». Jamais je n’avais ressenti une telle déception. Normalement, après une défaite – ça peut arriver! –, j’ai besoin d’un jour ou deux pour réaliser et, surtout, accepter. Et après je passe à autre chose.

Mais, là, il m’a bien fallu quatre ou cinq jours. J’étais vraiment déçu. Avec cette équipe de Suisse, on a vécu ensemble une magnifique période. L’ambiance était excellente dans notre camp de base de Montpellier, tout était parfait. Et, subitement, tu perds un match contre la Pologne; le lendemain tu atterris à l’aéroport de Zurich, tu dis «ciao» à tout le monde, et le soir même tu te retrouves chez toi, c’est fini…

Au retour du Mondial au Brésil, la déception avait aussi été très grande. Mais tu ne ressens pas les choses de la même manière selon que tu es sur le banc ou sur le terrain. Là, j’ai véritablement eu l’impression de vivre une petite catastrophe. C’est ainsi, tout ne se passe pas toujours comme on veut. C’est une nouvelle expérience, aussi.

Une fois rentré chez mes parents, à Bâle, j’ai très vite ressenti le besoin de partir pour me vider l’esprit. Il me fallait une coupure. Je suis allé en Grèce, et après quelques jours je me suis enfin senti bien. J’avais réalisé et accepté que l’Euro était terminé, et j’ai passé de belles vacances. Voir d’autres choses, discuter avec des personnes d’autres milieux, ne rien faire aussi, tout cela m’a fait du bien. Je me suis quand même entretenu: j’ai couru tous les jours, histoire de ne pas prendre 4 kilos! De toute manière, quand tu es habitué à faire du sport quotidiennement, tu ne peux pas complètement t’arrêter du jour au lendemain.

Après mon séjour en Grèce, je suis revenu quelques jours à Bâle, puis je suis encore allé voir des amis à Berlin, une ville que je ne connaissais pas et qui m’a beaucoup plu. Je m’y trouvais le soir de la finale de l’Euro. Mais je n’ai regardé ce match que d’un œil. J’avais vraiment coupé.

Ces trois semaines de vacances m'ont fait du bien et m'ont permis d'évacuer mes émotions. Maintenant, je suis prêt à retrouver mes coéquipiers de Borussia Mönchengladbach. Ils ont recommencé l'entraînement le 27 juin et sont arrivés vendredi à Tegernsee (ndlr: 30 km au sud de Munich) pour le stage de préparation. Je les y rejoindrai demain lundi. Je me réjouis, vraiment. Notre grand but est de réussir à nous qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions, que nous avons découverte l'an passé. On doit cette fois passer par les play-off, et ce nouvel objectif avec mon club me permettra de tirer définitivement un trait sur l'Euro.