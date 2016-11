Quand j’étais jeune, j’aurais adoré échanger une photo, quelques mots, quelques secondes avec mes idoles. Il y avait Romario, Patrick Kluivert et, comme j’aimais aussi le basket, Michael Jordan, avec sa rage de vaincre, son envie d’être toujours le meilleur. Je ne reprendrais pas le mot d’idole en ce qui me concerne. Mais je sais que je peux faire passer un message aux jeunes. Qu’ils comprennent qu’en travaillant, en y croyant, avec de l’envie, de la confiance en soi et un petit peu de chance, on peut réussir plein de choses.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux nous permettent d’avoir une relation plus «intime» avec les fans. Même si je me concentre sur mon travail avant de penser à l’extérieur, j’échange le plus possible, à tel point que des gens me disent parfois: «Tu es trop gentil.» Peut-être, mais c’est important pour moi. Les supporters qui nous suivent, de par leur engouement, participent à notre salaire. On doit donner un signe de reconnaissance à ces passionnés, qui dépensent parfois plus d’argent qu’ils ne peuvent – ou ne devraient – pour venir nous voir, acheter une écharpe ou un maillot à leurs enfants.

Dans un grand club, la relation aux supporters est forcément très spéciale. Avec Arsenal, même si nous n’avions malheureusement pas décroché de titre, les rapports avec le public étaient bons – on se qualifiait chaque année pour la Ligue des champions. Ici à Hambourg, cela a été plus difficile. Durant les deux premières années, je n’ai pas beaucoup visité la ville. Parce qu’au lendemain d’une défaite, tu ne sors pas.

Je suis arrivé dans une institution, avec une énorme histoire, l’habitude de gagner… et on a bataillé deux saisons de suite contre la relégation. Les supporters, forcément, étaient frustrés. Ça a chauffé un peu une fois, après une défaite 3-0 à la maison contre Berlin. Plusieurs milliers de personnes nous attendaient pour nous signifier leur mécontentement. Mais je ne me suis jamais senti attaqué, au contraire: je tire mon chapeau aux gens, qui ont toujours été là dans les moments compliqués. Cela prouve leur attachement. L’avantage de ces deux dernières années, c’est que les gens sont plus vite contents de nous, comme en ce moment. C’est plus agréable même si moi, en tant que capitaine de Hambourg, je sais que nous pouvons aller plus haut. (Le Matin)