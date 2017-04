En s'imposant vendredi 4-2 à Montréal, le Tampa Bay Lightning a entretenu son espoir de disputer les play-off de NHL. Un succès acquis notamment grâce au doublé de Yanni Gourde. Le Bernois Joël Vermin n'était une nouvelle fois pas inscrit dans le contingent de Tampa Bay.

Un jour après avoir gagné à Toronto (4-1), le Lightning n'a plus qu'un point de retard sur les Maple Leafs, lesquels occupent actuellement la huitième et dernière place qualificative pour les play-off à l'Est. La franchise de Floride n'a toutefois plus qu'une rencontre au programme - à domicile contre Buffalo - alors que Toronto doit encore jouer deux fois. (si/nxp)