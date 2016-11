Vous devez certainement tous vous demander à quel point la natation me manque depuis deux mois… Eh bien, pas du tout! Combien de fois je suis retournée à la piscine depuis que j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière? Deux fois! Combien de kilomètres j’ai nagé lors de ces deux séances? Je le garde pour moi! Et mon semimarathon, alors?

Ce n’est pas parce que l’on a une bonne endurance que l’on peut tout faire. Pour la prochaine fois, il faudra aller s’entraîner un peu plus pour souffrir un peu moins! Quoique je ne sache pas si on peut faire ce genre d’effort sans souffrir un tant soit peu. Surtout que, comme prévu, mon âme de compétitrice a repris le dessus, et c’était inconcevable pour moi de ne pas atteindre le petit objectif que je m’étais fixé. Oui, je sais, j’avais dit que c’était pour le plaisir!

Mon poignet a presque retrouvé sa forme des grands jours, et je vais donc pouvoir me présenter à mes derniers examens. Quand j’ai commencé mon bachelor après les Jeux olympiques en 2012, c’était avec beaucoup d’envie mais sans grande conviction, parce que je ne savais pas si j’en étais capable. Après plusieurs années comme athlète professionnelle, se retrouver assise dans un auditoire au milieu de 150 personnes était une sensation assez bizarre. Aujourd’hui, tout cela me paraît bien loin, et il me reste cette dernière session avant d’obtenir – si tout va bien – le précieux sésame, des examens avec un goût un peu particulier donc.

Si des cours comme anatomie, physiologie de l’exercice ou neurosciences ne m’ont pas posé trop de problèmes, certaines pratiques m’ont donné plus de fil à retordre. Le football m’a permis de découvrir que j’ai deux pieds gauches, l’athlétisme, que j’ai probablement zéro fibres rapides (mais ça, je m’en doutais), le patinage artistique, que je n’ai pas tellement de grâce, et l’escalade, que je suis trop grande pour passer à certains endroits. Vous l’aurez donc compris, ma vie rime en ce moment plutôt avec anneaux balançants, mur d’escalade et piste de saut en longueur qu’avec piscine!

Et puis, parce qu’une session d’examen c’est stressant et qu’il faut savoir faire des pauses dans son travail, je partirai mi-juin en Italie avec les jeunes nageurs suisses, pour leur compétition de qualification aux Championnats d’Europe juniors. Cette fois-ci, ce sera comme entraîneur, et je me réjouis de m’occuper de ces jeunes pour leur permettre d’atteindre le plus haut niveau. (Le Matin)