Grosse frayeur pour Alan Roura, actuel treizième du Vendée Globe. Une collision avec un OFNI (Objet Flotttant Non Identifié) a causé une inondation dans son bateau «La Fabrique». Le Genevois se trouve actuellement dans l'océan pacifique.

Le plus jeune concurrent du Vendée Globe a subi «la rupture nette de son safran tribord et le décalage de la tige en carbone le maintenant à l’intérieur de la coque.» Il a pu finalement empêcher l'inondation du bateau et maîtriser l'avarie.

«J’ai attaché mon safran de rechange, je l’ai balancé à l’eau, j’ai tiré dessus comme une mule et c’est rentré», explique Alan Roura, cité par son équipe sur son site internet..

Le Suisse de 23 ans a pu repartir à bord de son bateau complètement sec.

[FLASH INFO] ???? Hier soir, Alan est entré en collision avec un OFNI. Tout va bien à bord > https://t.co/AJXYLSzi6l #VG2016 #CHAMPION — Alan Roura (@AlanRoura) 3 janvier 2017

(Le Matin)